مدرب منتخب السباحة: المشاركة في المونديال احتكاك عالمي مفيد

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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أكد مروان حافظ الحتاوي مدرب المنتخب الوطني للسباحة، أن اختيار 6 سباحين للمشاركة في مونديال أبوظبي جاء بناء على نتائجهم وأرقامهم المميزة في الفترة الأخيرة خاصة في البطولة العربية التي أقيمت في أكتوبر الماضي بأبوظبي، معتبراً أن وجودهم في الحدث العالمي يعد احتكاكاً مفيداً حيث يتنافسون مع أبطال العالم.

ويمثل السباحة الإماراتية في بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً» التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس وتنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري، 6 من عناصر المنتخب الوطني بواقع 4 سباحين وسباحتين، وهم يوسف المطروشي، سالم غالب، أحمد المرزوقي، محمد راشد الحمادي، وليلى الخطيب وسارة عكاشة، وتعتبر بطولة العالم هي الظهور العالمي الأول للجميع باستثناء السباح يوسف المطروشي، الذي سبق له التواجد في أولمبياد طوكيو 2020، وكانت البطولة العربية هي الانطلاقة الحقيقية لأربعة سباحين حيث لفتوا الأنظار إليهم بقوة عقب تحقيق أرقام وإنجازات تاريخية للإمارات في البطولة.

إعداد

وأضاف الحتاوي: بكل تأكيد إن فترة الإعداد اختلفت قليلاً بسبب ظروف الامتحانات حيث خاض يوسف المطروشي وسالم غالب معسكراً خارجياً في أوكرانيا استمر لمدة أسبوعين، أما باقي السباحين فانتظموا في التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، كما كانت هناك تجمعات أسبوعية للجميع استعداداً لخوض البطولة العالمية.

وتابع: «البطولة فرصة رائعة للسباحين لزيادة الاحتكاك وتحسين الأرقام في هذا السن الصغير، خاصة وأنهم ينتظرهم مستقبل كبير في السباحة الإماراتية، مشيراً إلى أن المشاركة تزيد من خبرتهم في المشاركات العالمية.

ونوه مروان الحتاوي إلى وجود خطط خاصة بهذه المجموعة تم وضعها من قبل اتحاد السباحة من أجل إعدادهم لأولمبياد نيويورك 2028 وليس باريس 2024، نظراً لصغر أعمارهم، مشيراً إلى أن البطولة تضع سباحي الإمارات في مكانة مرموقة، خاصة بعد النتائج الرائعة التي تحققت في البطولة العربية»

ووجه الحتاوي الشكر إلى اتحاد السباحة على الإعداد والتخطيط الجيد لإعداد السباحين والتعاون المثمر ما بين الأندية وبرنامج نجوم المستقبل للسباحة بقيادة الكابتن صالح القبيسي، التعاون الذي نتج عنه عدد هائل من الميداليات في البطولة العربية الأخيرة، مختتماً نسعى إلى تمثيل الدولة بأفضل شكل ممكن في الحدث العالمي.

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