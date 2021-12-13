إشادة دولية بنجاح «دبي البحري» في تنظيم «اكس كات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشادت أسرة رياضة الزوارق السريعة «اكس كات» بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تنظيم دبي منافسات الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم، على شواطئ جميرا كما أشاد نجوم ومتسابقو الزوارق العالمية الذين شاركوا في المنافسات من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا وموناكو وروسيا والكويت، بتنظيم الحدث العالمي.

وأثني المشاركون من ممثلي الهيئات والاتحاد الدولي «يو أي ام» على مكان البطولة المميز الذي اختارته اللجنة المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة النادي والذي يقع في قلب دبي النابض ووسط نهضتها الحضارية البديعة،وأتاحت اللجنة المنظمة وللمرة الأولى لجميع الزوارق في منافسات جائزة دبي «اكس كات» فرصة العبور والإبحار داخل مياه المعلم المميز قناة دبي المائية والتي ازدانت بأعلام الدول المشاركة.

ونظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع شرطة دبي فعالية مميزة قبل انطلاق الحدث شارك فيها المنظمون والمتسابقون وضيوف البطولة تقدمهم الدكتور رافئييلي كيولي رئيس الاتحاد الدولي «يو أي ام»،والعقيد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ،ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

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