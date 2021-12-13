فرق الكترونية غير تقليدية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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وجه الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية الشكر إلى القيادة الرشيدة، بعد اعتماده لرئاسة الاتحاد في الفترة 2020 - 2024، مؤكداً أن الرياضات الإلكترونية تلقى انتشاراً واهتماماً واسعاً وأعداد الممارسين في ازدياد، خاصة من فئة الشباب والناشئين والأشبال، مما يدفع للعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تستقطب هؤلاء اللاعبين لتشكيل منتخب يمثل الدولة في مختلف المسابقات القارية والدولية.

وقال الشيخ سلطان إن اتحاد الإمارات للرياضات الالكترونية سيشكل فرقاً رياضية الكترونية تختلف عن نظيرتها التقليدية من حيث النشأة والإشهار، وذلك بالتعاون من مختلف المؤسسات الرياضية بالدولة.

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