منصة عالمية لاستشراف المستقبل الرياضي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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واصل برنامج المدير التنفيذي للاتحادات الرياضية، الذي تنظمه الأكاديمية الأولمبية الوطنية أعماله للأسبوع الثاني على التوالي، ضمن محور الاستثمار والتسويق الرياضي، حيث حاضر كل من نورة الجسمي عضو مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار وعضو لجنة الدراجات للجميع، واللجنة النسائية رئيس اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد الآسيوي للدراجات، ومديرة التسويق في فريق الشعفار جميرا، ومنصور رحمة الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، وحضور عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية للشؤون الإدارية والمالية، ومحمد بن درويش مدير الأكاديمية الأولمبية بالوكالة.

وشهدت ورشة عمل البرنامج، استعراض المبادرات المقترحة في مجال الاستثمار الرياضي مثل خلق شراكة استراتيجية مع شركات عالمية رائدة في مجال الاستثمار الرياضي، وعرض التسهيلات الممنوحة من قبل القطاع العام لتحفيز الاستثمار الرياضي، وابتكار منصة عالمية ذكية لرصد واستشراف المستقبل الرياضي لتبادل البيانات والنماذج في مجال الاستثمار الرياضي، ومشاركة برامج الاستفادة من المنشآت الرياضية.

كما شملت المبادرات تأسيس شركة مساهمة عامة (أو صندوق استثماري) في المجال الرياضي، واستثمار البيئة المناخية في المجال الرياضي وزيادة عدد الفرص الاستثمارية للمستثمرين من الناحية الرياضية، واستضافة البطولات والفعاليات العالمية.

وناقش الحضور أهداف الاستثمار والتسويق الرياضي مثل جذب الاستثمارات العالمية، نقل الخبرات العالمية في مجال الاستثمار الرياضي، إنشاء منصة إلكترونية لخبرات المجال الرياضي، إیجاد بيئة محفزة لكل العاملين والمھتمین بالمنظومة الرياضة، تطوير ابتكارات رياضية مؤثرة في صناعة المجال الرياضي من ( تطبيقات – آلات ومعدات – خدمات وتقنيات ) ورفع كفاءة الریاضیین ومنظومة الرياضة، وتحفيز الحاضنات والمسرعات وشركات رأس المال في صناعة المجال الرياضي، ورفع نسبة الوعي والمشاركة المجتمعیة في الریاضة ورعایة المواھب.

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