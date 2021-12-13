عبد الله القبيسي: ننشد تلبية خدمات أكثر من 40 ألف مشارك

المصدر: الظفرة- البيان الرياضي

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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي تل مرعب 2022 عن إطلاق الاستعراض الحر لسيارات الصالون الرياضية لأول مرة في المهرجان عبر النسخة التي تنطلق بعد غد،، لتصبح الفئة الثالثة في الاستعراض، وسيقام استعراض «فئة الصالون» في أول يومين من المهرجان.

وأكد عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي أن انضمام بطولات وتحديات جديدة لمهرجان ليوا الدولي يأتي مواكبة لرغبة المشاركين في وجود مثل هذه الرياضات وقال: بعد دراسة قررنا أن نضيف فئة الصالون ضمن الاستعراض الحر، وأيضاً أن تكون المشاركة خلالها حسب اشتراطات معينة تم وضعها مسبقاً بحيث تتماشى المشاركة أيضاً مع معايير الأمن والسلامة.

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وشدد القبيسي على أن الخدمات التي قام النادي بتوفيرها ستتوجه لتلبية طلبات أكثر من 40 ألف مشارك في نفس التوقيت خاصة مع أيام الذروة والتي سيشهدها المهرجان في الأيام المقبلة، وقال: حاولنا في هذا الموسم أن نسجل أكبر نسبة من الرضا لدى كافة المشاركين والقادمين إلى منطقة ليوا وتل مرعب بالتحديد في فترة المهرجان، الخدمات التي تم توفيرها ستكون قادرة على تلبية رغبة الجميع وفي نفس التوقيت، وخلقنا في المنطقة الكثير من الخدمات التي تجعل فكرة التخييم مرغوبة وبشكل أكبر لدى كل شرائح المجتمع، كما أننا وفرنا محطة متنقلة للوقود بالتعاون مع أدنوك، وأيضاً توفير قسم خاص للولو يتوافر من خلاله كل المنتجات الاستهلاكية والتي يبحث عنها رواد تل مرعب، ستكون فكرة التخييم هذا الموسم أفضل بكثير عن المواسم الماضية، خاصة وأننا قمنا أيضاً بتجهيز منطقة سوق تل مرعب للرواد بشكل أكثر تنظيماً هذا الموسم.

وبدأت وفود المخيمين في التوافد إلى منطقة تل مرعب حيث انتشرت المخيمات وبشكل ملحوظ في مختلف أنحاء المنطقة، وأضاءت أنوار المشاركين أيضا المنطقة لتبعث هيبة في واحدة من أهم المعالم السياحية لإمارة أبوظبي في منطقة ليوا.

ومن المقرر أن يقام عبر مهرجان ليوا الدولي أكثر من 13 منافسة رياضية مختلفة هي الاستعراض الحر للسيارات، بطولة ليوا دريفت، سباقات الهجن وسباقات الخيول، سباق الصقور بفئاته المختلفة، بطولة هدد الحمام، سباق الدراجات دراج ريس، بطولة الاستعراض الرملي، سباق الدراجات بقي تورك، حلبة ليوا يو تي في، ليوا جيبرز، تحدي ليوا بيرن آوت، وصعود تل مرعب في آخر يومين من أيام المهرجان في المنافسة الأقوى والتحدي الأكثر إثارة والمنتظر من جميع المشاركين.

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