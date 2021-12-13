أبيض الشباب يخسر من إسرائيل برباعية ويستعد لمواجهة روسيا

المصدر: البيان

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خسر منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مباراته أمام نظيره الإسرائيلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس "الأحد" ضمن البطولة الشتوية الدولية الودية التي يُنظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر الجاري.

سجل هدف منتخبنا اللاعب علي المعمري في الدقيقة 22.

وشهدت المباراة الأولى فوز منتخب روسيا على منتخب ألمانيا بثلاثة أهداف لهدف.

وتُقام مباريات الجولة الثانية للبطولة يوم بعد غد "الأربعاء" ، حيثُ يلتقي منتخبنا مع منتخب روسيا على استاد شفاييم ، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات ، بينما يواجه منتخب إسرائيل منتخب ألمانيا.

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