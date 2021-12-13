«ريد بول» يعتزم التصدي لأي طلبات استئناف من جانب «مرسيدس»

المصدر: أبوظبي - د ب أ

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أكد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 إن الفريق سيواصل التصدي لأي طلبات استئناف أخرى من جانب فريق مرسيدس ضد فوز ماكس فيرستابن سائق ريد بول بسباق أبوظبي الأحد والذي حسم تتويجه بلقب بطولة العالم للمرة الأولى في مسيرته.

واستطاع فيرستابن تجاوز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في اللفة الأخيرة من سباق أمس على مضمار «ياس مارينا»، حيث استفاد من دخول متأخر لسيارة الأمان.

وبدا هاميلتون في طريقه للفوز بالسباق والانفراد بالرقم القياسي بإحراز لقب بطولة العالم للمرة الثامنة في مسيرته، حيث ظل متفوقاً على فيرستابن في اللفات الأخيرة، لكن نيكولاس لاتيفي سائق فريق ويليامز تعرض لحادث تسبب في دخول سيارة الأمان وهو ما قلب موازين المنافسة.

وأثيرت حالة من الارتباك بعدما تراجع مايكل ماسي مدير السباق عن قراره وسمح للسيارات المتأخرة بلفة بتجاوز سيارة الأمان، وهو ما يعني أن فيرستابن تمتع بأفضلية على هاميلتون في اللفة الأخيرة حيث قام بتبديل إطارات سيارته إلى إطارات «سوفت» لينتزع الصدارة في اللفة الأخيرة من هاميلتون ويتوج بالسباق وبطولة العالم.

وتقدم مرسيدس على الفور بطلبي استئناف ضد نتيجة السباق، أحدهما ضد فيرستابن بسبب التجاوز في ظل تدخل سيارة الأمان، والثاني بداعي خرق القواعد المتعلقة بإعادة البدء في السباقات بعد تدخل سيارة الأمان، حسب ما أوضحته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وجرى رفض كلا الطلبين بعد أن قضى الفريقان ساعات في مكتب مراقبي السباق، واستمتع فيرستابن بفرحة التتويج بعد أكثر من أربع ساعات من تجاوز خط النهاية في السباق، وقد أبدى مرسيدس نيته في التقدم باستئناف مجدداً.

وقال هورنر:«إذا استأنفوا، فلهم ذلك.. سنتصدى لهم في محكمة الاستئناف ثم في المحكمة القانونية إذا لجأوا لذلك» وأضاف:«من الواضح أنه (الفريق) شعر باليأس شيئاً ما، ولم نكن نرغب في إنهاء المنافسة أمام المراقبين.» وأضاف:«تنافسوا بشكل هائل هذا الموسم وقد كان لويس سائقاً رائعاً. شهدت المنافسة لحظاتها، كان هناك لحظات توتر، وكانت منافسة صعبة».

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