أبوظبي تهدي فيرستابن بطولة العالم للفورمولا 1 بـ «سيناريو إعجازي»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توّج الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بل، بطلاً للعالم للفورمولا 1 عام 2021 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، بعد الجولة الختامية من بطولة العالم الموسم الحالي، على مضمار حلبة مرسى ياس، التي اختتمت فعالياتها أمس بالعاصمة أبوظبي.

وأعلنت حلبة مرسى ياس عن البطل الجديد في عالم سباقات الفورمولا 1 بعد صراع شرس مع البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، على اللقب الذي انتهى بطريقة درامية وبسيناريو إعجازي لم يحسم إلا مع اللحظات الأخيرة في واحد من أكثر السباقات إثارة في تاريخ الفورمولا 1.

وتوج سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، فيرستابن بلقب سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، ومحمد بن سليم، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، رئيس منظمة الإمارات للسيارات.

وغمرت الفرحة الهيستيرية ماكس فيرستابن بعدما حقق البطولة للمرة الأولى في تاريخه، ولم يستطع مغالبة دموعه التي انهمرت عقب انتهاء السباق، ليدخل تاريخ سباقات الفورمولا 1 من أوسع أبوابه، ويكتب اسمه بحروف من ذهب في قائمة أبطال الفورمولا 1 على مر التاريخ.

وانطلقت الألعاب النارية فوق سماء حلبة مرسى ياس فور عبور فيرستابن خط النهاية احتفالاً بالبطل الجديد، وسط فرحة طاغية من أعضاء فريق ريد بل، الذين حرصوا على تهنئته باللقب الأول في تاريخه، ووالد السائق الهولندي جوس فيرستابن، بعد أن نجح البطل الجديد في إنهاء الموسم في صدارة الترتيب العام للبطولة.

ماكس فيرستابن تفوق على لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة | أف ب

دراما

وشهد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي الكثير من الدراما والإثارة والتشويق التي بدأت منذ اللحظة الأولى لانطلاق السباق وحتى نهايته التي جاءت بطريقة غير متوقعة وبسيناريو قاتل، إذ ظل الجميع على أعصابه في انتظار معرفة هوية البطل بعدما كانت المنافسة على أشدها بين الثنائي فيرستابن وهاميلتون.

وأنهى فيرستابن السباق في زمن قدره 1.30.17 ساعة وبفارق 2.256 ثانية عن هاميلتون الذي جاء في المركز الثاني وخسر فرصة كتابة التاريخ بإحراز لقب البطولة للمرة الثامنة وتخطي مايكل شوماخر للانفراد بالرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة كأكثر السائقين نجاحاً في عالم الفورمولا 1.

وأهدت حلبة مرسى ياس البطولة العالمية لفيرستابن بعدما أنهى الترتيب العام في الصدارة بـ 395.5 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن هاميلتون الذي أنهى الموسم بـ 388.5 نقطة.

وجاء سباق أبوظبي على قدر التوقعات من الإثارة منذ انطلاقته حين نجح هاميلتون في خطف صدارة السباق من فيرستابن بعد الانطلاق مباشرة ليتصدر بعدها السباق منذ البداية ويوسع الفارق مع منافسه، لتبدأ الفرق في تطبيق استراتيجياتها من أجل الإبقاء على المنافسة حتى النهاية، ليدخل فيرستابن مرآب الصيانة لتغيير الإطارات، تبعه هاميلتون الذي حاول تجاوز زميل فيرستابن في الفريق، المكسيكي سيرجيو بيريز الذي نجح في تأخير هاميلتون لبعض الوقت قبل تجاوزه واستعادة الصدارة مجدداً.

اللفة الحاسمة

وظن الجميع أن هاميلتون في طريقه لتحقيق انتصاره الثامن ببطولة العالم، إلا أن الكندي نيكولاس لاتيفي لعب دوراً كبيراً في إعادة الإثارة مجدداً للسباق بعد أن تعرض لحادث في المنعطف الأخير في اللفة 53 وقبل خمس لفات من النهاية لتدخل سيارة الأمان والتي معها تغير كل شيء واستمرت في أرض الحلبة حتى اللفة الأخيرة ليحسم قرار الاتحاد الدولي للسيارات بالتسابق في اللفة الأخيرة الأمر وينجح فيرستابن في تجاوز هاميلتون في آخر لفة مستغلاً أفضلية الإطارات «السوفت» التي قام بتغييرها وقت سيارة الأمان، وحافظ على صدارته وسط ضغط من هاميلتون الذي حاول تجاوزه ولكن فيرستابن نجح في عبور خط النهاية ليحقق المعجزة محرزاً المركز الأول بعد لحظات جنونية شهدتها الحلبة مسجلاً انتصاره العاشر هذا الموسم واللقب الأول لبطولة العالم للفورمولا 1.

وبحلول هاميلتون ثانياً حقق فريق مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين للمرة الثامنة على التوالي، بعد أن رفع رصيده إلى 613.5 نقطة، فيما جاء فريق ريد بل ثانياً برصيد 585.5 نقطة، وأحرز فريق فيراري المركز الثالث بـ 323.5 نقطة.





مكابح السيارة تنهي مسيرة رايكونن في عالم «الفورمولا 1»

شهدت جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، انسحاب 4 سائقين من السباق، أكملت الإثارة على حلبة مرسى ياس.

كيمي رايكونن ودع السباقات بعد 20 عاماً | أ ف ب

وكان أول انسحاب من السباق للفنلندي كيمي رايكونن، سائق ألفا روميو في اللفة 27، بعدما خرج عن حدود الحلبة، بسبب مشكلة في مكابح السيارة، ليختتم مسيرته في عالم الفورمولا 1، بالانسحاب في السباق الأخير في أبوظبي، بعدما خاض 349 سباقاً على مدار 20 عاماً. وتبع رايكونن، البريطاني جورج راسل، سائق ويليامز، الذي سينتقل إلى مرسيدس في الموسم المقبل، نتيجة مشكلة في وحدة الطاقة بالسيارة.

وجاء الانسحاب الثالث، عن طريق جيوفيناتزي سائق ألفا روميو، فيما كان الحدث الأهم، باصطدام الكندي نيكولاس لاتيفي بجدار الحلبة، وتعرضه لحادث قوي، ما غيّر مجريات السباق.

ولم يتمكن المكسيكي سيرجيو بيريز من إكمال السباق لنهايته قبل 5 لفات من النهاية، بعد دخول سيارة الأمان، وانسحب من السباق، ليخسر الصعود على منصة التتويج من المركز الثالث. (أبوظبي - البيان الرياضي)

تقييم 3 نجوم بفضل الاستدامة

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات عن تحقيقها أعلى مستويات الاعتماد البيئي لدى الاتحاد الدولي للسيارات، إذ منح الاتحاد الدولي للسيارات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 تقييم ثلاث نجوم، مؤكدًا بذلك التزام الحدث بإدارة البيئة واتبع نهجاً مستدامًا خلال فترة التحضيرات واستضافة السباق الختامي لموسم 2021.

سيف النعيمي | البيان

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «سعداء بحصولنا على أعلى تقييم للاستدامة والإدارة البيئية من الاتحاد الدولي للسيارات، ويؤكد هذا التقييم، ووصولنا إلى هذا الإنجاز في مسيرتنا، التزام شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وشركائها بجهود الاستدامة البيئية وصولًا إلى الحياد الكربوني. نعمل باستمرار لاتباع طرق مبتكرة تمكننا من تخفيض بصمتنا الكربونية، ونتطلع قدمًا لفعاليات سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي الأكثر استدامة في مسيرتنا».

فيرستابن: سباق خرافي حقق حلم حياتي

بدت السعادة الغامرة على وجه ماكس فيرستابن بطل العالم الجديد للفورمولا 1 بعد تتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه. وقال فيرستابن عقب نهاية السباق: «المعجزة حدثت، فقد كان شيئاً لا يصدق، ما حدث خلال السباق والنهاية التي جاءت جنونية وحسمت في اللحظة الأخيرة».

ماكس فيرستابن محتفلاً باللقب العالمي | أف ب

وأضاف: «منذ بداية السباق وبعد أن خطف هاميلتون الصدارة على خط الانطلاق وأنا أحارب من أجل الإبقاء على أملي في الفوز بالسباق، وبالفعل لاحت الفرصة في اللفة الأخيرة وبشكل خرافي بعد دخول سيارة الأمان، وحالفني الحظ في ذلك الأمر».

وأهدى فيرستابن الفوز لوالده سائق الفورمولا 1 السابق، موجهاً الشكر لفريقه ريد بل على مجهوداتهم على مدار الموسم بالكامل.

لقب مستحق

وأردف: «نستحق لقب بطولة العالم والفريق كذلك يستحق ما وصل إليه، وأشكر زميلي سيرجيو بيريز الذي لعب دوراً كبيراً خلال السباق وقدم أداء رائعاً وساعدني على الفوز».

وأشاد فيرستابن بمنافسه لويس هاميلتون، مؤكداً أن السائق البريطاني منافس رائع وسائق كبير وبطل العالم 7 مرات، وكان يريد الفوز ولكن لم يحالفه التوفيق في النهاية، مشيراً إلى أنه حقق حلمه الذي راوده منذ الصغر بالتتويج ببطولة العالم.

وختم: «أشكر الجمهور الكبير الذي حضر لمؤازرتي في أبوظبي بعد أن ساد اللون البرتقالي مدرجات حلبة مرسى ياس وكانوا مساندين خلال السباقات طوال الموسم».

600 متطوع وراء نجاح تنظيم جولة الختام

يقف 600 متطوع من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وراء نجاح تنظيم الجولة الختامية لبطولة جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، وبلغت نسبة المواطنين منهم 30%، عملوا على مدار الساعة خلال فعاليات الحدث الكبير، وأكد محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة أن منظمي رياضة السيارات والمسؤولين المناوبين في حلبة مرسى ياس هم فخر للإمارات ومن بينهم مارك روبنسون، الذي تم اختياره كأفضل فاحص فني لعام 2021 من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، لتكون الجائزة السادسة «الأفضل في العالم» التي يحصل عليها عضو في منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية في الإمارات منذ 2011. وقال محمد بن سليم: يعد مارك عنصراً مهماً لمجتمع المراقبين، ومثالاً على التفاني الذي يجلبه جميع أعضائنا للرياضة».

جهد كبير للمتطوعين في سباقات فورمولا 1 | من المصدر

برنامج

وأسس محمد بن سليم البرنامج التطوعي لمنظمي سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 في عام 2009، وعمل ما يقارب من 600 متطوع - منهم 30٪ من المواطنين - على مدار الساعة للتحضير للسباق بين لويس هاملتون وماكس فيرستابن في أبوظبي، وأثبتت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بفريقها الذي يقف وراء تنظيم الجولة الختامية لبطولة الفورمولا 1 في أبوظبي، أنهم من بين الأفضل في العالم.

وفي 2009 وبعد استقدام نصف المتطوعين من المملكة المتحدة للمساعدة في إدارة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، أطلق محمد بن سليم برنامجاً مكثفاً لتوظيف المراقبين وتدريبهم، وأسس نادي الإمارات لمتطوعي رياضة السيارات، بهدف مدته خمس سنوات لإنشاء مجموعة من المتطوعين الإماراتيين والمغتربين بالكامل لتلبية احتياجات سباق الجائزة الكبرى ورياضة السيارات في الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

وتم تحقيق الهدف قبل عامين من الموعد المحدد، وفي ذلك الوقت أطلق محمد بن سليم معهد المعرفة لرياضة السيارات، باعتباره قسماً مخصصاً للتعليم والتدريب والبحث في منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وتم منح معهد المعرفة لرياضة السيارات الاعتماد على المستوى الذهبي من قبل معهد الاتحاد الدولي للسيارات للسلامة واستدامة رياضة السيارات، كما تم تعيينه كمزود تدريب دولي لتدريب المسؤولين عن السلامة وبرامج تطوير السائقين الشباب.

وحالياً، يوجد في الإمارات 2000 متخصص في رياضة السيارات، يسافر الكثير منهم حول العالم للعمل في سباقات الفورمولا 1 وأماكن السباق الأخرى.

ويظل تدريب المتطوعين وتطويرهم جزءاً أساسياً من استراتيجية بن سليم لاستدامة رياضة السيارات في الإمارات، الذي يلقى دعماً متواصلاً ومستمراً من شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وحلبة مرسى ياس.

سيارة «الفورمولا 1» 2022.. تغييرات ثورية

ستشهد بطولة العالم للفورمولا 1 تغييرات جذرية اعتباراً من الموسم المقبل 2022 مع دخول جيل جديد من سيارات الفورمولا 1 للسباقات تتضمن تعديلات تقنية عدة تصنف بالتغييرات الثورية في عالم الفورمولا 1.

العالم يترقب السيارة الجديدة في الموسم المقبل | البيان

وتتعلق التغييرات في القوانين التقنية، والتي تعني اختلاف نهج تصميم السيارات بالكامل واختلاف آلية عملها، حيث سيكون التركيز الأكبر على أرضية السيارة في توليد الثبات والارتكاز بعكس السيارات الحالية التي كانت تعتمد على الأجنحة الأمامية والخلفية لتحقيق التوازن.

وتهدف تلك التغييرات الفنية المتوقع ظهورها في الموسم المقبل لسباقات الفورمولا 1 إلى تحقيق تقارب أكبر بين سيارات فرق الفورمولا 1، مما يرفع من مستوى التنافسية.

تغييرات

أبرز التغييرات التي ستشهدها السيارات الجديدة والتي تم الكشف عنها مبدئياً خلال الموسم الحالي يتعلق بتبسيط هيكل السطح العلوي في محاولة لتقليل الهواء المضطرب الذي تولده السيارة، مما يسمح للسيارة التي تأتي خلفها بالاقتراب بشكل أكبر بعكس الوضع الحالي الذي يحرم السائق من الاقتراب من الخلف لتفادي الهواء .

حمدة القبيسي سادسة «فورمولا 4» بعد حادث

تسبب حادث في تراجع السائقة الإماراتية حمدة القبيسي، خلال سباق فورمولا 4 الإمارات، الذي أقيم، أمس، ضمن السباقات المصاحبة لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس بأبوظبي.

حمدة القبيسي | البيان

وبعد أن انطلقت حمدة القبيسي من المركز الخامس تسبب الحادث في تراجعها إلى الموقع الأخير في السباق في اللفة الثالثة، ولكنها نجحت في استعادة توازنها مجدداً، واستمرت في تقليص المسافة الفاصلة بينها وبين السائق الروسي بينغاسوف ومواصلة الضغط عليه، لتتجاوزه في اللفة الثامنة، لتنجح في النهاية من تجاوز السائق البريطاني إيدن نيت في اللفة الأخيرة، لتنهي السباق في المركز السادس.

وكانت بطولة فورمولا 4 الإمارات دشنت فعالياتها للموسم الجديد على حلبة مرسى ياس، إذ نجح تشارلي فورتز في الفوز مع فريق أبوظبي للسباقات، بعد أن سيطر الشاب الأسترالي على مجريات السباق، التي امتدت على مدار 25 دقيقة، مسجلاً اللفة الأسرع بزمن قدره 1:25.232، متقدماً على زميليه في الفريق كونراد الورسن وأندريا كيمي أنتونيللي، اللذين حلا ثانياً وثالثاً.

مراقبو «فورمولا 1» يرفضون احتجاج «مرسيدس»

رفض مراقبو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات احتجاجين من مرسيدس خلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى، الذي شهد فوز ماكس فيرستابن وتتويجه باللقب. وقال مرسيدس في احتجاجه ، إنه تم انتهاك اللوائح الرياضية عند نزول سيارة الأمان إلى الحلبة في آخر خمس لفات.

لويس هاميلتون | أ ف ب

وكان هناك العديد من السائقين بين فرستابن وهاميلتون بعد خضوع السائق الهولندي لوقفة صيانة عند وجود سيارة الأمان على أرض الحلبة واقتراب السباق من نهايته.

وقرر مايكل ماسي مدير السباقات السماح لخمسة سائقين فقط هم من كانوا بين فرستابن وهاميلتون بالتأخر خلف السائق الهولندي بدلاً من قيام كل السيارات المتأخرة بتجاوز سيارة الأمان كما هي العادة. (أبوظبي ـ رويترز)

روح رياضية من هاميلتون

تمتع البريطاني لويس هاميلتون بروح رياضية عالية، رغم خسارته لقب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد فوز فيرستابن بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي.

وجاءت كلمات هاميلتون عقب السباق معبرة عن تلك الروح، بعدما حرص في البداية على تهنئة فيرستابن بالفوز، مؤكداً أن السائق الهولندي وفريق ريد بل قاموا بعمل كبير طوال الموسم.

وقال هاميلتون: «فخور بأن أكون جزءاً من هذه الرحلة الرائعة مع مرسيدس، فقد كان السباق مثيراً، ولم نستسلم حتى النهاية».

وأضاف: «بدأت السباق من المركز الثاني ولكننا نجحنا في خطف الصدارة والحفاظ عليها إلى أن تغيرت الأمور في النهاية بدخول سيارة الأمان، إلا أننا كنا أقوياء ونافسنا حتى اللحظة الأخيرة». (أبوظبي ـ البيان)

"هوندا" تودع البطولة

جاء سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 الأخير في مسيرة شركة هوندا أحد مزودي فرق الفورمولا 1 بوحدات الطاقة على مدار عقود طويلة ليخرج الفريق الشهير من عالم السباقات الأسرع بعد مسيرة امتدت لـ 57 عاماً مع الفورمولا 1.

وودعت هوندا الفورمولا 1 برسالة على موقعها الرسمي على حساب «تويتر» موجهة الشكر إلى منظمة الفورمولا 1 والفرق والسائقين على تلك السنوات الرائعة للشركة المصنعة للسيارات.

وقالت في الرسالة: «شكراً للجميع وللمنافسين والفرق والسائقين منذ اللحظة التي دخلنا فيها الفورمولا 1 عام 1964 ولكل من عملنا معهم، وللجماهير، على الأوقات التي شهدت صعوداً وهبوطاً متشاركين الأحلام ذاتها، والآن حان وقت الرحيل».

وكانت هوندا قد أعلنت أن موسم 2021 سيكون الأخير لها في الفورمولا 1، وهو ما يعني أن فريق ريد بل سيعتمد في الموسم المقبل على مزود آخر للمحركات.

وعاشت هوندا أوقاتاً كثيرة شهدت أمجاداً في الفورمولا 1 خاصة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي مع وجود الغريمين الفرنسي آلان بروس والبرازيلي الراحل ايرتون سينا في فريق ماكلارين والذي حقق معهما العديد من الألقاب على صعيد السائقين والصانعين. (أبوظبي - البيان الرياضي)

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