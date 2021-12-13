المشاركون: «دبي للمظلات» أعادت الحياة للرياضات الجوية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أكد المشاركون في بطولة دبي الدولية السادسة للمظلات أن البطولة أعادت الحياة إلى الرياضات الجوية، ووجه رؤساء الوفود الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لرعايته ودعمه الكريمين للبطولة التي كان ينتظرها الجميع بشغف.

وأشاد المسؤولون عن الفرق العربية المشاركة بالبطولة بكرم الضيافة وروعة التنظيم، وأكدوا جميعاً أن عودة النشاط المظلي بالنسبة لهم أشاعت جواً من البهجة والفرحة.

كما أشاد رئيس وفد منتخب مملكة البحرين محمد مال الله سبت بما قدمه اتحاد الإمارات للرياضات الجوية من جهد تنظيمي كبير ورائع، منوهاً إلى أن رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ضمنت للبطولة النجاح قبل بدايتها، مؤكداً إلى أن منتخب البحرين يشارك في دولية دبي منذ عام 2006، مشيراً إلى أن الوفد يضم حمد فرحان مديراً للفريق بالإضافة إلى ستة متسابقين هم جاسم المنصوري وفيصل حمدي وأحمد محمد جاسم وعبد الله شريدة وصالح عبد الله وهاني مثنى علي.

جهود

وحيّا المصري حمدي أحمد نصر رئيس وفد بلاده وعضو الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية جهود اللجنة المنظمة للبطولة، وقال إن اتحاده سبق وأن شارك في العديد من البطولات التي أقيمت في الإمارات، والتي حققت نجاحات تشرف العرب جميعاً، مشيداً بالطقس في هذه الفترة ومستويات المشاركين وعدد الفرق المشاركة والإمكانيات المتوافرة التي تدعم أي مشارك وتسهم في إنجاح مهمته.

ويشارك المنتخب المصري بوفد يضم 8 أشخاص بينهم خمسة متسابقين وهم ممدوح لاشين وطارق عبد الجواد ومحمد عبد اللطيف وإبراهيم شكري وعبد الفتاح مناع ووليد الملط.

سعادة

وأبدى الليبي هلال علي دبنوب مدير وفد بلاده سعادته بما شهدته البطولة من مشاركة ونجاحات، واصفاً التنظيم بالممتاز، ومنوهاً إلى أن الإمارات وفرت لجميع المشاركين، كل سبل الراحة والطمأنينة والنجاح.

وذكر هلال أن وفد ليبيا يضم 8 أشخاص ويترأسه رئيس الاتحاد لؤي شطيلي إلى جانب المدرب عبد اللطيف الميرغني واللاعبون هم وسام محفوظ وأسامه الزروق ومهند بريك وفؤاد الطرابلسي وأنيس عبد الباسط.

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