المري: إنجاز «شرطة دبي 3» تتويج للانتصارات العالمية الإماراتية في السباقات البحرية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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هنأ معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين في الدولة، بمناسبة الإنجاز العالمي لزورق شرطة دبي 3، بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين، ونادر بن هندي بمناسبة تتويجه بلقب منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» للمرة الأولى في تاريخ الحدث العالمي، وذلك بعد تصدره الترتيب العام بنهاية فعاليات جائزة دبي الكبرى، الجولة الثانية والختامية، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 12 زورقاً من مختلف قارات العالم، كما أهدى معاليه هذا الإنجاز العالمي لوزارة الداخلية، بمناسبة اليوبيل الذهبي للوزارة، ولشعب الإمارات مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 50.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه بفريق زورق شرطة دبي 3 في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، والمقدم عبد الباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية، والبطلين العالميين عارف سيف الزفين، ونادر بن هندي، وباقي أعضاء فريق زورق شرطة دبي.

إشادة

وقال معالي الفريق عبد الله المري: إن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للانتصارات العالمية لدولة الإمارات في مجال السباقات البحرية السريعة، وتحقيقاً للمزيد من الانتصارات، وترجمة للتطلعات والآمال وتحويلها إلى نجاحات في المشاركات المحلية والعالمية، سعياً لإعلاء راية الوطن في مختلف المحافل الدولية، والمحافظة على الصورة والمكانة المتميزة، التي تحتلها الدولة في جميع المنافسات العالمية.

وأشاد معاليه بعطاءات الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي، سائقي زورق شرطة دبي، وهما من أفضل المتسابقين العالميين في الرياضات البحرية، وسجلهما الحافل بالإنجازات على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن اهتمام القيادة بفريق زورق شرطة دبي يأتي في إطار برامجها الداعمة للمسؤولية المجتمعية، ودعم مختلف الرياضات بأنواعها.

وعد

وأهدى البطلان العالميان عارف الزفين ونادر بن هندي الفوز للقيادة الرشيدة، وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وإلى شعب الإمارات والمقيمين والزوار. وشكر البطلان عارف الزفين ونادر بن هندي القيادة العامة لشرطة دبي على دعمها وتشجيعها للرياضة عموماً، ولفريق زورق شرطة دبي على وجه الخصوص، مؤكدين أن المتابعة المستمرة من قبل معالي القائد العام لشرطة دبي لمشاركات زورق شرطة دبي في مختلف السباقات العالمية يعد حافزاً لهما في الفوز، وحصد المزيد من الألقاب العالمية لشرطة دبي ودولة الإمارات.

مجد عالمي

حقق الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي مجداً عالمياً جديداً في النسخة العاشرة من منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»، مضيفين إنجازاً كبيراً آخر إلى رصيدهما الزاخر بالبطولات، حيث نجح الزفين في إضافة اللقب السادس في البطولة العالمية إلى رصيده، بينما رفع ابن هندي رصيده الشخصي إلى 4 ألقاب.

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