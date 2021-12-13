«دبي الدولية للكروس فت» في سكي دبي الخميس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات النسخة التاسعة من «بطولة دبي الدولية للكروس فت» التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات، ويشارك فيها 40 رياضياً ورياضية من الأبطال .

ويتنافس المشاركون في البطولة على جوائز يبلغ مجموعها 1 مليون و300 ألف درهم، وتتضمن المنافسة في 7 تدريبات صعبة من بينها تدريبات عدة تنقسم إلى أكثر من جزء، وتقام منافسات اليوم الأول في سكي دبي من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة التاسعة صباحاً، وينتقل المشاركون إلى المنافسات في استاد دبي الدولي للتنس يومي الجمعة والسبت. وتم اختيار المشاركين من خلال الدعوة المباشرة، حيث تم ترشيح أفضل اللاعبين من مختلف دول العالم.

ويتصدر الإماراتي محمود شعلان قائمة المشاركين من فئة الرجال، حيث حصد لقب البطولة عام 2013 في الفئة المفتوحة بعدما حقق أفضل زمن في إنهاء كل التدريبات، ويشارك أيضاً في فئة الرجال الكندي جيف أدلر المصنف الأول على أمريكا الشمالية.

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