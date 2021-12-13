«مونديال أبوظبي للسباحة» ينطلق بالمياه المفتوحة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً» التي تستضيفها أبوظبي، وتنطلق الخميس المقبل بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، عن برنامج المنافسات والفعاليات التي تقام على هامش البطولة.

وفي يوم الخميس المقبل، تنطلق المنافسات عند الثامنة صباحاً بمسابقة السباحة لمسافة 10 كلم في المياه المفتوحة، فيما تبدأ التصفيات التأهيلية لسباقات الأحواض القصيرة عند التاسعة والنصف صباحاً، على أن يقام حفل الافتتاح الرسمي في الخامسة مساءً، ثم تنطلق عند السادسة مساءً نهائيات سباقات الأحواض القصيرة، أما يوم الجمعة 17 ديسمبر، فتنطلق الفعاليات عند التاسعة والنصف صباحاً بالتصفيات التأهيلية لسباقات الأحواض القصيرة، على أن تقام النهائيات عند السادسة مساء، وعلى نفس المنوال يكون جدول يوم السبت 18 ديسمبر.

وتبدأ مسابقات الأحد 19 ديسمبر بتصفيات الأحواض القصيرة عند الساعة 9:30 صباحاً، وتقام النهائيات الخاصة عند الـ 6 مساءً.

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