«F3» يتبرع بجائزة نصف المليون للأعمال الخيرية

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبرع فريق F3 الفائز بلقب الألعاب الحكومية 2021، عن فئة الألعاب المجتمعية بجائزته البالغة نصف مليون درهم لصالح الأعمال الخيرية، بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية وتعزيز التلاحم المجتمعي.

واختتمت منافسات النسخة الثالثة من «الألعاب الحكومية»، وحققت فرق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وجهاز أمن الدولة بدبي وF3 ألقاب الفئات الثلاث للبطولة، التي أُقيمت منافساتها في «قرية إكسبو»، بمشاركة نوعية من داخل وخارج الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز