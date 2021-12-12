14 ميدالية لمنتخبنا في «عالمية المواي تاي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حقق منتخبنا 14 ميدالية ملونة في بطولة العالم للمواي تاي في بانكوك منها ذهبيتان و8 فضيات و4 برونزيات، وحقق الذهب محمد بلال ومحمد سعيد. وفاز بالميداليات الفضية كل من حارب البلوشي، وحمدان المنصوري، ومحمد كريم، وراكان أحمد، وبشار أحمد، وجاسر أحمد، ورافي رمزي، وعبدالله الحوسني ونال الميداليات البرونزية عزيز الحمادي، وعبدالله الشحي، ومحمد المهيري، ونور الدين سمير.

وأهدى عبد الله النيادي رئيس مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديراً لدعمه ورعايته أبطال الإمارات.

وهنأ النيادي أبطال الإمارات وبعثة المنتخب برئاسة طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد بالإنجاز العالمي، الذي تزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين.

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