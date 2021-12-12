البلوشي يتوج بلقب بطولة قطر الصحراوية

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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توّج السائق الإماراتي محمد البلوشي، بطلاً لبطولة قطر الصحراوية، في جولتها السادسة الأخيرة، في فئة 450 سي سي، بزمن قدره 3.40.43 ساعات، وحل في المركز الثاني الإماراتي أيضاً سلطان البلوشي، في زمن قدره 3.43.04 ساعات، بينما حل الجنوب أفريقي مايكل أندرسون، في المركز الثالث، بزمن قدره 3.45.02 ساعات.

وشهدت البطولة، التي نظمها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، على مدار يومين، مشاركة مميزة من أبرز السائقين والدراجين، وصل عددهم 27 متسابقاً، يمثلون 10 دول، هي بجانب قطر: الكويت، الإمارات، مصر، الأردن، بريطانيا، بلجيكا، جنوب أفريقيا، روسيا، والبرتغال.

وأقيمت المنافسات على صعيد الدراجات النارية والسيارات، حيث شارك 18 متسابقاً في الدراجات النارية في ثلاث فئات، هي: 450 سي سي، ما فوق 450 سي سي والكواد، فيما شارك 9 متسابقين في منافسات السيارات التي خصصت لفئات تي 3، وتي 3 المعدلة، وتي 1.

وفي فئة تي 3، فاز الكويتي عبد العزيز البشير باللقب، والمركز الأول، فيما فاز المتسابق القطري أحمد المهندي، بلقب فئة تي 3 المعدلة، بينما نال المتسابق القطري عبد الله الربان، لقب فئة تي 1.

أما في فئة الدراجات ذات الأربع عجلات الكواد، فقد شهدت فوز المتسابق البلجيكي إيميل ستوكينز باللقب، والمركز الأول، بزمن 4.44.04 ساعات.

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