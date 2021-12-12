دبي لأصحاب الهمم يتفوق على عجمان في كرة الصالات

المصدر: عجمان - وام

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فاز فريق دبي لأصحاب الهمم، على عجمان 16 - 1 في أولى مباريات دوري كرة قدم للصالات لذوي الإعاقة السمعية التي تنظمها لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية، حضر اللقاء محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية، وأعرب عن سعادته بافتتاح الموسم الجديد في نادي عجمان الذي يشارك للمرة الأولى في منافسات كرة القدم للصم.

وأكد أن زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات المحلية تتيح الفرصة لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة في الدولة بما يصب في النهاية في صالح المنتخب، كما هنأ نادي دبي لأصحاب الهمم بالفوز الكبير في مطلع الموسم الجديد، متمنياً التوفيق لنادي عجمان ولكل أندية الدولة في المنافسات المقبلة.

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