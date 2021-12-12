6 نجوم عالميين في «مبادلة للتنس»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّدت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن انطلاق الدورة 13 من البطولة، في موعدها المقرر من 16 حتى 18 ديسمبر، في مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، وتشهد مشاركة 6 من كبار نجوم اللعبة على مستوى العالم، هم أندري روبليف، المصنف الخامس عالمياً، ورافاييل نادال، حامل اللقب، والمصنف السادس عالمياً، كاسبر رود المصنف الثامن عالمياً، ودينيس شابوفالوف، المصنف 14 عالمياً، ودومينيك ثيم المصنف 15 عالمياً، وأندي موراي، الفائز بثلاثة ألقاب غراند سلام.

وتتصدر فعاليات اليوم الأول مباراة فئة السيدات المرتقبة بين إيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وبيليندا بنشيتش، الفائزة بذهبية في أولمبياد طوكيو.

وتستضيف قرية التنس، مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية خارج الملعب، من بينها دورة تدريبية بإشراف أحد الأبطال المشاركين، إضافةً إلى جلسات مع أبرز نجوم اللعبة، فضلاً عن أنشطة ترفيهية للأطفال، وغيرها الكثير.

تبدأ أسعار تذاكر البطولة من 100 درهم للكبار، و50 درهماً للأطفال، مع مزايا الضيافة الفاخرة للفئة 1 و2، بحسم بقيمة 15 %، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة الجميع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز