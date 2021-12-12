انتخاب «تنفيذي عربي الشطرنج» فبراير 2022

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج، في اجتماعها بدبي، برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي، الدعوة لعقد الجمعية العمومية الانتخابية خلال فبراير 2022، لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للفترة القادمة، طبقاً للنظام الأساسي للاتحاد العربي، كما تقرر إقامة بطولات الفئات السنية تحت 14، 16،18، 20 لعام 2021 في العراق، تقدم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، بالتهنئة لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة، متمنين دوام التقدم والازدهار.

وأشاد المجتمعون بتنظيم اتحاد الإمارات للبطولة العربية للرجال والسيدات للشطرنج العادي والخاطف والسريع، وباستضافة الإمارات لبطولة العالم لأول مرة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، وأقيمت ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، ما يؤكد جدارة دبي والدولة في تنظيم الأحداث الرياضية بشكل عام، وبطولات الشطرنج بشكل خاص.

وثمّن أعضاء اللجنة التنفيذية، ترتيبات اللقاء الذي نظمه الاتحاد العربي للشطرنج، مع رئيس الاتحاد الدولي، بحضور 20 اتحاداً عربياً، وتم خلاله مناقشة آفاق وتطورات الأحداث الشطرنجية على مستوى العالم، والتنسيق المشترك بين الاتحاد الدولي والعربي، لدعم الاتحادات الضعيفة، وتطوير اللعبة عربياً.

حضر الاجتماع كل من سامي خضر سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي، وأعضاء اللجنة التنفيذية إبراهيم عز الدين جلول رئيس الاتحاد الجزائري، وظافر عبر الأمير مظلوم رئيس الاتحاد العراقي، وخالد عز الدين نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني، والشاذلي الرحماني عضو اللجنة التنفيذية، وحسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي، ورجائي نعمان السوسي الأمين العام المساعد للاتحاد العربي، وحضر الاجتماع «عن بعد»، مصطفى أمزال رئيس الاتحاد المغربي.

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