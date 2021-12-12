ختام دورة الأكاديمية الأولمبية للدراجات الجبلية

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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اختتمت أول من أمس دورة حكام الدراجة الجبلية التي نظمتها الأكاديمية الأولمبية الوطنية بمقرها في دبي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات على مدار 3 أيام بحضور 15 مشاركاً.

وافتتحت الدورة بنبذة عن اللجنة الأولمبية الوطنية والتعريف بدورها وتاريخ تأسيسها مع استعراض لمواد الميثاق الأولمبي، كما ألقى منصور بو عصيبة رئيس الاتحاد كلمة رحب من خلالها بالمشاركين، معرباً عن أمله في أن تعم الفائدة على الجميع، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الحكام في مسابقات الدراجات الجبلية.

وقام محمد بن درويش المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية الوطنية بالوكالة بتسليم الشهادات في ختام الدورة بحضور ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، كما تم التقاط الصور التذكارية بعد توقيع جميع المشاركين على قميص اللجنة الأولمبية الوطنية، توثيقاً للمشاركة بالدورة واجتياز كل مراحلها.

حرص

من جانبه أكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، حرص الاتحاد الفترة المقبلة على الاهتمام بسباقات الدراجات الجبلية، بعد المستويات العربية القوية التي شاهدناها في البطولة العربية بمصر، والتي انتهت أخيراً وشهدت حصول الإمارات على أول ميدالية في هذه النوعية من السباقات عن طريق يوسف ميرزا، لذلك حرص الاتحاد على التواصل مع اللجنة الأولمبية من أجل توفير أول دورة متخصصة في الدراجات الجبلية، وأشكر من حرص على المشاركة للاستفادة من هذه الخبرات.

وتوجه منصور بوعصيبة بالشكر إلى الأكاديمية الأولمبية لحرصها الدائم على تطوير الكوادر وتنظيم الدورات وورش العمل واستضافتها في مقر اللجنة الأولمبية، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير رياضة الدراجات بشكل خاص وكل الألعاب عامة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاهتمام بسباقات الدراجات الجبلية ودوراتها بما يتماشى مع تطور رياضة الدراجات بشكل عام.

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