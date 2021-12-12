تعاون بين «الشارقة الرياضي» والقنصلية الأمريكية

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

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أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم معسكر تدريبي شامل في الكرة الطائرة، بالتعاون مع القنصلية الأمريكية بدبي، من 17 إلى 21 الجاري بمشاركة 150 مدرباً ومدربة و480 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة، ويتولى الجانبين النظري والعملي في المعسكر 5 من أبرز خبراء ومدربي اللعبة في الولايات المتحدة، وهم الخبير جون كيسيل والمدربات دانيلي سكوت واليسا أندرينو وكاثلين تشارلز وكايلا جيتر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي بفندق شيراتون الشارقة، بحضور ميجان جريجونيس القنصل العام الأمريكي في دبي، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأسامة قرقاش نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة الموارد المالية والتسويق، والدكتور باسم النقبي نائب رئيس الاتحاد للتمثيل الخارجي رئيس لجنة الكرة الشاطئية، وجمال المطروشي نائب رئيس الاتحاد للتمثيل الداخلي، وسالم محمد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي، وسالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وحمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الله سلطان رئيس لجنة الاحتراف، والمهندس عادل صالح الحمادي رئيس لجنة الإعلام والتحول الرقمي، وسعيد العاجل الخبير الرياضي ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمجلس وممثلي الأندية الرياضية والتخصصية.

مبادرات

وأكد عيسى هلال أن معسكر الكرة الطائرة هو حلقة جديدة في سلسلة أطلقها المجلس قبل عام، عندما نظم معسكراً لكرة السلة في ديسمبر العام الماضي، وتتواصل الحلقات في إطار مبادرات المجلس، التي تستهدف تطوير الكوادر الفنية ورفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات في الشارقة، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وأضاف: تم التواصل مع القنصلية الأمريكية في مجال الكرة الطائرة لتوفير المحاضرين والخبراء الفنيين، لما تحظى به اللعبة من رواج ونجاح في الولايات المتحدة، على أمل أن يستفيد المشاركون من خبراتهم باتباع أفضل السبل في تدريب وإعداد اللاعبين بمختلف المراحل السنية، والارتقاء بالمستوى الفني للفرق بما يحقق الفائدة الأهم والأكبر على صعيد المنتخبات الوطنية.

رفاهية

وأشارت ميجان جرجيونيس القنصل العام للولايات المتحدة في دبي أن الرياضة تمثل وسيلة لتحقيق رفعة ورفاهية بين جميع الناس، بما في ذلك النساء والفتيات، تقدم برامج الدبلوماسية الرياضية للفتيات مثل برنامجنا هذا فرضاً للأجيال الجديدة لتجربة الفوائد العديدة، التي تأتي من خلال المشاركة في الرياضة مثل مهارات القيادة والعمل الجماعي وزيادة الثقة وتحسين الصحة وتعزيز التفوق الأكاديمي، وتتزايد الأدلة التي تشير إلى أن النساء والفتيات اللواتي يمارسن الرياضة من المرجح أن يتفوقن ليس فقط في الملعب، ولكن أيضاً في الحياة.

وقام عيسى هلال بتقديم الدرع التذكارية للمجلس إلى ميجان جريجونيس القنصل العام الأمريكي في دبي تقديراً للتعاون بين الجانبين.

مشاركة قياسية

أوضح نبيل عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير أن المشاركة قياسية، من حيث أعداد المشاركين في المعسكر، حتى يتم تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمدربين والمدربات واللاعبين واللاعبات، والمادة العلمية ستشمل بجانب الطائرة لعبتي السلة واليد في اليوم الأول، لكنها ستركز في باقي الأيام على كل ما يخص الطائرة، بالإضافة إلى التدريبات العملية، التي ستتم في ملاعب نادي مليحة ومؤسسة المرأة، وقال: إن الأندية المشاركة من الشارقة هي: البطائح والمدام ومليحة والذيد واتحاد كلباء وخورفكان، بجانب مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وأن الباب سيكون مفتوحاً لمشاركة بعض المدربين من عدد من أندية الدولة مثل الجزيرة وشباب الأهلي والنصر والوصل وبني ياس، وأيضاً ممثلي عدد من الأندية الخاصة مثل «أي كار سبورت» و«ريو أكاديمي» و «ريوفولي بول»، والجامعة الأمريكية.

جدول التدريب

وأضاف: يتضمن جدول المعسكر التدريبي محاضرة نظرية لـ 100 مدرب ومدربة في كرة الطائرة والسلة واليد والألعاب الفردية بقصر الثقافة، يوم 17 الجاري ومحاضرة باليوم التالي بنادي مليحة ومؤسسة المرأة لـ 50 مدرباً ومدربة في كرة الطائرة على مستوى الدولة و30 لاعبة، فيما تنطلق تدريبات اللاعبين فئة الصغار يوم 19 الجاري بنادي مليحة ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة، وتقام تدريبات الأشبال «ب» في اليوم التالي بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة، ويختتم البرنامج 21 الجاري لفئات الأشبال «أ» والناشئين، بمشاركة 160 لاعباً ولاعبة.

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