تتويج أبطال العالم في ليلة ختام موسم «أكس كات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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احتفى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس بالوفود المشاركة في منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (أكس كات) الجولة الختامية من بطولة العالم 2021، والتي استضافها النادي في شواطئ جميرا على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 12 زورقاً على متنها 24 متسابقاً من مختلف قارات العالم.

وشهد الحفل الكبير الذي أقيم في فندق ويستن الميناء السياحي مراسم تتويج أبطال الموسم في بطولة العالم للزوارق السريعة (أكس كات)، والتي أقيمت جولتها الأولى في الفجيرة ثم انتقلت إلى دبي مع جولة الختام، حيث شملت المنافسات 5 سباقات رئيسية ومثلها لأفضل زمن، ليكون الحصاد جميلاً بإنجاز رياضي إماراتي جديد في سجل البطولة العالمية التي احتفلت هذا العام بإطفاء الشمعة العاشرة.

وتسلم طاقم فريق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي الميدالية الذهبية لبطل النسخة العالمية العاشرة من قبل الدكتور رافئيلي كيولي رئيس الاتحاد الدولي (يو أي ام) إضافة إلى الكؤوس الخاصة من قبل محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي.

كما تم تقليد طاقم زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري ميداليات المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم ثم فريق زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشن تورنتي الذي احتل المركز الثالث في الترتيب العام.

ورافق الحفل أيضاً مراسم تتويج الزوارق المتفوقة في الترتيب العام لمنافسات سباق أفضل زمن على مدار جولتي البطولة، والذي ظفر به زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري، بينما حل ثانياً زورق موناكو 6 بقيادة الثنائي الإيطالي ماثيو نيكوليني وتوماسو بولي، وجاء ثالثاً زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي.

تكريم

وحملت الأمسية معاني الوفاء من قبل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي حرص على الاحتفاء بشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، والتي تم تكريمها في الحفل الكبير، وهي القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وسلطة دبي الملاحية ومؤسسة دبي للإعلام ومؤسسة أبوظبي للإعلام وبلدية دبي ودبي القابضة وشمال القابضة ومجموعة نخيل البحرية وبي اتش أي للإعلانات.

كما حرص النادي على تكريم مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضات البحرية وأندية أبوظبي والشارقة والفجيرة الدولية للرياضات البحرية إضافة إلى الاتحاد الدولي (يو أي ام) ممثلاً في اللجان التنظيمية المشاركة في تنظيم الحدث واللجنة المسؤولة على تنظيم سباقات بطولة العالم أكس كات ودي مارين إضافة إلى عدد من الشركاء.

واشتمل الحفل الكبير والذي يعد بمثابة ليلة الاحتفال بحصاد الموسم على العديد من الفقرات وسط حضور كبير تقدمه الإيطالي الدكتور رافئيلي كيولي رئيس الاتحاد الدولي (يو أي ام) والمديرون التنفيذيون للأندية البحرية بالدولة وعدد من المسؤولين ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الراعية للحدث.

نجاح كبير

ووجه محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر والتقدير نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي لجميع الحضور، مثمناً الدعم الكبير الذي يجده النادي من المسؤولين والشركاء.

وقال إن بطولة العالم (اكس كات 2021) حققت نجاحاً كبيراً أكد مكانة دولة الإمارات وتميزها على الخارطة العالمية فنياً وتنظيمياً، حيث تزامنت المنافسات مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين والدورة الحالية لمعرض إكسبو 2020 دبي، مؤكداً أن هذا النجاح ما كان أن يتحقق لو لا تضافر الجهود أمام التحديات الكبيرة ومن بينها جائحة كورونا.

وهنأ محمد حارب جميع الفرق على نجاح البطولة العالمية وأيضاً الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة العالم وأيضاً بطولة سباق الزمن وكذلك اللجان المنظمة وجميع المشاركين، متمنياً أن يتجدد اللقاء في مناسبة قريبة.

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