الشارقة للشطرنج ينظم «دولية علي بوخليل»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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ينظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج اليوم بطولة «علي بوخليل الدولية المفتوحة للشطرنج الكلاسيكي 2021» بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من عشر دول، وتنظم البطولة حسب النظام السويسري من تسع جولات للاعبين فوق 12 سنة.

تستمر البطولة حتى العشرين من ديسمبر الجاري ويقوم بالتحكيم فيها عدد من الحكام المواطنين والمقيمين برئاسة الحكم الدولي أديب زهراوي، والزمن المحدد للمباراة 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة.

ويأتي تنظيم البطولة تخليداً لذكرى علي سعيد أبو خليل أحد مؤسسي النادي ولعبة الشطرنج في الدولة.

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