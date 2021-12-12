محمد الشرقي: الرياضات الشعبية ترسخ الموروث الإماراتي عبر الأجيال

المصدر: الفجيرة - وام

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية الرياضات الشعبية والتراثية ودورها في ترسيخ الموروث الإماراتي العريق وقيمه العربية الأصيلة التي تحرص قيادة الدولة على إحيائها عبر الأجيال.

وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بضرورة الاهتمام برياضة الفروسية، وحرص إمارة الفجيرة على تنظيم بطولات الخيل التنافسية وتوفير كل الإمكانات اللازمة لدعمها، لما تمثّله من انعكاس حضاري للتراث العربي والإماراتي، وتنقل صورة متجددة لشعبيتها الكبيرة عبر دول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء اللجنة المنظمة للنسخة السادسة من بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي التي تقام تحت رعاية سموّه، خلال الفترة من 16 إلى 18 الجاري في قلعة الفجيرة.

واستمع سموّه من سالم الزحمي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إلى شرحٍ مفصّل عن منافسات النسخة الحالية من البطولة بمشاركة واسعة من ملّاك الخيول من مختلف إمارات الدولة ومنافسة 270 خيلاً عربياً، كما اطلّع سموّه على إنجازات البطولة في الدورات السابقة وخططها التطويرية الحالية والمستقبلية.

وتقدم أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير لرعاية سموه للحدث، ودعمه المتواصل لإنجاح المنافسات الرياضية في إمارة الفجيرة.

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