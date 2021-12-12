فوز الهاملي والعصيمي بعضوية «البارالمبية الدولية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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احتفظ محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، بعضوية اللجنة البارالمبية الدولية، للمرة الثالثة على التوالي، وفاز ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، بعضوية اللجنة للمرة الأولى في الانتخابات التي جرت خلال الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية «عن بعد»، وأكد فوز الهاملي للمرة الثالثة، دوره المهم على مدار دورتين، تخللتهما ظروف «كورونا».

وأشاد العصيمي بدعم القيادة الرشيدة لتأهيل أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة، وقال: بات «أصحاب الهمم» قيادات مؤثرة في المنظمات الدولية، ووصولهم إلى هذه المناصب ثمرة الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة.

وأضاف: هدفي مواصلة مسيرة العطاء، ورفع راية الدولة عالية خفاقة في جميع المحافل، وتحقيق الأهداف المنشودة.

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