"فريق F3" يتبرّع بجائزة نصف مليون درهم للأعمال الخيرية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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في إطار المسؤولية المجتمعية وتعزيز التلاحم المجتمعي، فريق F3 الفائز بلقب الألعاب الحكومية عن فئة الألعاب المجتمعية يتبرع بالجائزة البالغة نصف مليون درهم لصالح الأعمال الخيرية بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

واختتمت منافسات النسخة الثالثة من "الألعاب الحكومية 2021" أمس، بفوز فرق"مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي" و"جهاز أمن الدولة بدبي" و"F3" بألقاب الفئات الثلاث للبطولة التي أُقيمت منافساتها على مدار ثلاثة أيام في "قرية إكسبو ، بمشاركة نوعية من داخل وخارج الدولة.

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