محمد بن راشد ومحمد بن زايد وولي عهد البحرين والشيوخ يشهدون الجولة الختامية لـ"بطولة العالم للفورمولا ـ 1"

المصدر: وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.. منافسات "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 ـــ الجولة الختامية لبطولة العالم في موسم 2021 " التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في العاصمة أبوظبي ..

وذلك بحضور رؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة ضيوف الدولة وسمو الشيوخ.

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