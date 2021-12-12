للدورة الثالثة على التوالي .. الهاملي يحتفظ بعضوية البارالمبية الدولية

المصدر: البيان

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انتهت منذ قليل أعمال الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية والمعنية بإجراء الانتخابات على مقعدي الرئيس ونائبه وكذلك الأعضاء.

ونظراً لظروف الجائحة فقد أجريت الانتخابات عبر تقنية الفيديو كونفرنس بعد أن سجّل المرشحون لأنفسهم مقاطع مصورة لشرح البرنامج الانتخابي لكل منهم.

وفاز محمد فاضل الهاملي بعضوية اللجنة البارالمبية الدولية بأغلبية ساحقة في الجوله الاولى وللمرة الثالثة على التوالي بعد منافسة فيما بين 32 مرشحاً على مقاعد العضوية. وجاء فوز الهاملي مرة ثالثة ليؤكد على الدور الكبير الذي قد قام به على مدار دورتين كاملتين تخللها ظروف قاسية وصعبة مر بها العالم أجمع ومرت بها الرياضة العالمية والبارالمبية على الأخص.

وقد كان تجديد الثقة في سعادة محمد فاضل الهاملي لهو أكبر دليل على التأثير الكبير الذي أحدثته دولة الإمارات العربية المتحدة ورجالاتها على المجتمع البارالمبي الدولي والرغبة الأكيدة ليستمر هذا التأثير فيما هو قادم.

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