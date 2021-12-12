حمدان بن محمد: «الألعاب الحكومية» تعزز التناغم المجتمعي

المصدر: دبي - وام

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اختتمت في دبي أمس منافسات النسخة الثالثة من «الألعاب الحكومية 2021» بفوز فرق «مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي» و«جهاز أمن الدولة بدبي» و«F3» بألقاب الفئات الثلاث للبطولة التي أُقيمت منافساتها على مدار 3 أيام في «قرية إكسبو»، بمشاركة نوعية من داخل الدولة وخارجها. وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالمستوى المشرف الذي جاءت عليه منافسات هذه النسخة من الألعاب الحكومية، منوهاً بأثرها في بث وتعزيز الروح الإيجابية والعمل الجماعي والتناغم المجتمعي، وتبنّي روح الفريق الواحد بين الموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى بناء علاقات متينة بين الحكومات المحلية من خلال الرياضة.

وهنّأ سموه الفرق الفائزة ضمن فئات البطولة الثلاث، معرباً عن تقديره لما أظهرته جميع الفرق المشاركة من التزام بالروح الرياضية وتجسيد أهداف البطولة، وأهمها تأصيل مفهوم التعاون ورفع الوعي بأهمية اللياقة البدنية والذهنية العالية ومهارات التفكير والعمل على صقلها وتطويرها.

تكريم

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفرق الفائزة في ختام منافسات اليوم الأخير من «الألعاب الحكومية 2021»، وقام سموه بتسليم الميداليات لأعضاء فرق «مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي» و«جهاز أمن الدولة بدبي» و«F3» الفائزين بألقاب الفئات الثلاث للبطولة: السيدات، والرجال، والألعاب المجتمعية، وهنأهم على ما حققوه من إنجاز طيب، متمنياً لهم جميعاً مزيداً من التميز والتوفيق. وأعرب سموه عن تقديره للمستوى الطيب الذي أظهرته الفرق المتنافسة على اللقب، والروح المثالية التي سادت أعضاء كل الفرق، على مدار الأيام الثلاثة للبطولة، مؤكداً أن الألعاب الحكومية أضحت من أهم العلامات المميزة وأبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية السنوية لإمارة دبي، متمنياً كل التوفيق لجميع المشاركين في الدورات المقبلة، وأن تكون هذه المشاركة باعثاً على إذكاء قيم التعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد ضمن شتى الجهات المُمثلة في الألعاب الحكومية.

وحظيت الدورة الحالية، بفئتيها «الجهات الحكومية» لفرق الرجال والسيدات وفئة «الألعاب المجتمعية»، بإقبال لافت ومشاركة عدد من القيادات، محققةً نجاحاً كبيراً وسط أجواء رياضية ميزت المنافسات المصمّمة لتعزيز الروح الإيجابية والعمل الجماعي والتناغم المجتمعي.

نتائج

وحقق فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المركز الأول في فئة «فرق السيدات»، يليه شرطة دبي، ثم بلدية دبي.

وفاز فريق جهاز أمن الدولة بدبي بالمركز الأول بفئة «فرق الرجال»، فريق حكومة عجمان، ثم شرطة دبي، وفي فئة «فرق الألعاب المجتمعية» حقق المركز الأول «F3»، يليه «بي هيلثي دي أكس بي»، ثم «باورفيت جيم». وجرى تتويج الفرق التي حصدت أكبر عدد من النقاط للتأهل للتحدي النهائي بلقب «بطل الألعاب الحكومية»، وسط إشادة واسعة بدور البطولة في تحفيز العمل الجماعي والعزيمة والإصرار على تخطي العقبات.

وأظهرت «الألعاب الحكومية 2021» قدرة دبي على المضي قدماً بمبادراتها في ظل الوضع الاستثنائي العالمي الراهن، واستئناف النشاطات والفعاليات الرياضية، ما يعكس ريادتها وحيويتها كمركز لإقامة الفعاليات الكبرى، بما في ذلك البطولات الرياضية المتميزة.

تم تنظيم النسخة الثالثة من الألعاب الحكومية بدعم من مجلس دبي الرياضي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز التداوي الطبي، وبرعاية رسمية من تطبيق «ماي ووش»، وشهدت دورة العام الحالي العديد من الفعاليات المصاحبة والسحوبات على جوائز قيمة للجمهور. وفي منافسات اليوم الختامي، تنافست 6 فرق للرجال و6 فرق للسيدات ضمن فئتي الجهات الحكومية، و6 فرق عن فئة الألعاب المجتمعية خلال التحدي النهائي «الجبهة الأخيرة».

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