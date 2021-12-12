سعيد الطاير: الفعاليات تؤكد عودة دبي للحياة الطبيعية

المصدر: دبي - وام

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بمناسبة رعاية هيئة كهرباء ومياه دبي للألعاب الحكومية للسنة الثالثة على التوالي، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «تهتدي الهيئة بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «البطولات الرياضية هي مناسبات تجدد فيها أوطاننا فرحتها وثقتها بنفسها، ويتوحد فيها اهتمامها وانتباهها».

وأضاف: يعكس تنظيم النسخة الثالثة من «الألعاب الحكومية» عودة دبي للحياة الطبيعية، واستئناف الأنشطة الرياضية ومواصلة تعزيز مفهوم العمل الجماعي وتحفيز المنافسة الإيجابية البنّاءة. وتسعدنا وتشرفنا رعاية الهيئة لهذه النسخة من «الألعاب الحكومية» وجميع الفعاليات الرياضية التي تسهم في تعزيز السعادة وروح التناغم والتقارب الإنساني والثقافي بين كافة أفراد المجتمع.

وتقدم سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على إطلاق ودعم هذه المبادرة الرياضية الفريدة من نوعها التي تؤكد أن دبي أقوى من أي تحدٍ، منوهاً أن المبادرة تحقق المزيد من النجاحات عاماً بعد عام وأن الدورة الثالثة جمعت بين روعة الحدث وروعة المكان إذ تميزت بكونها أقيمت في إكسبو 2020 دبي.

وقال:عشنا ثلاثة أيام رائعة من المنافسات القوية التي أكدت ارتفاع مستوى المشاركين من موظفين ومنتسبي الدوائر الحكومية والخاصة وجاءت كتتويج لسنة حافلة من الفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية.

وهنأ سعيد حارب الفرق الفائزة في مختلف الفئات كما حيّا جميع الفرق التي شاركت في المنافسات لما أبدوه من التزام وما قدموه من جهود وتنافس بروح رياضية عالية وإصرار كبير على التمثيل المشرف لفرقهم ومؤسساتهم.

تقدير

وتوجه مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم سموه الكبير والمتواصل للألعاب الحكومية، انطلاقاً من حرص سموه على تعزيز روح العمل الجماعي بين الفرق الحكومية، واهتمامه الدائم بالتشجيع على ممارسة الرياضة وتبنيها كأسلوب حياة.

وهنّأ الفرق الفائزة ، معرباً عن عميق تقديره للفرق المشاركة ، وقال: تميزت الدورة بطابع الإثارة والحماس والإبداع والابتكار في التحديات، وهو ما يعكس التطور المستمر للألعاب، وأتقدّم بشكر خاص لفريق عمل «إكسبو 2020 دبي»، والداعمين والشركاء واللجنة المنظمة، والمتطوّعين لما قدّموه من جهود في سبيل إنجاح الحدث الرياضي الكبير، فهذه البطولة تمثل إضافة جديدة وسيكون لها أثر إيجابي واضح على الصحة النفسية والبدنية والذهنية للموظفين .

من جانبه، تقدّم أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «إكسبو 2020 دبي»، بالتهنئة للفرق الفائزة، وأشاد بالألعاب الحكومية التي شهدت تنظيماً عالي المستوى وفق معايير عالميّة.

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