المطروشي وغالب نواة مستقبل سباحة الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

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يُعدّ السباحان يوسف المطروشي«18 عاماً» وسالم غالب « 16 عاماً» من العناصر الواعدة بمنتخب الإمارات في بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)، التي تنطلق 16 الجاري، في أبوظبي، ويشكل اللاعبان نواة مستقبل السباحة، حيث إنهما لا يزالان في بداية المشوار.

وأكد يوسف المطروشي عزمه تشريف الإمارات في المحفل العالمي الكبير، مشيراً إلى أن البطولة فرصة تاريخية للسباحين الإماراتيين للاحتكاك مع نخبة نجوم العالم، وقال: المشاركة في بطولة العالم فخر لي، كما أن مشاركتي «الأولمبية» أكبر حافز لي، وهدفي الحالي هو تحقيق الرقم التأهيلي للمشاركة في بطولة العالم، ولا تكون المشاركة عن طريق الدعوة فقط.

وأكد سالم غالب أن المشاركة في مونديال أبوظبي حلم كبير وقال: هدفي مواصلة تحسين أرقامي، والخروج بنتيجة مشرّفة، وأتطلع مستقبلاً للمشاركة في الأولمبياد.

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