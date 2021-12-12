السائقون يصفون التعديلات الجديدة في ياس بـ«الممتعة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أبدى سائقو الفورمولا1 ردود أفعال إيجابية على التعديلات التي أجريت على مسار حلبة مرسى ياس.

ووصف لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، وماكس فيرستابن، سائق ريد بل، وفيرناندو ألونسو سائق ألبين، التغييرات الجديدة بأنها تجعل مسار الحلبة «أكثر متعة وأكثر انسيابية عن ذي قبل».

وخضع مسار الحلبة لتعديلات لأول مرة منذ دخولها عالم سباقات الفورمولا 1 في 2009، إذ شهدت التعديلات توسعة في ثلاث مناطق وقال هاميلتون: التعديلات على مسار حلبة مرسى ياس جعلتها ممتعة بشكل أكبر وجاء رد فعل فيرستابن إيجابياً وقال : التغييرات جعلت القيادة على الحلبة أكثر متعة، وبالتحديد في المنعطفات التي أصبحت أسرع، لذلك أعتقد أنها أكثر إيجابية بعض الشيء. واتفق معه في الرأي الإسباني فيرناندو ألونسو سائق البين وبطل العالم مرتين سابقاً.

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