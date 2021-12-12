سيارات الفورمولا 1 الأسطورية في قلب ياس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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عرضت حلبة مرسى ياس، مجموعة من السيارات التاريخية الأسطورية للفورمولا 1، وذلك على هامش سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي. وتأخذ هذه السيارات الشهيرة، عشاق الفورمولا 1 في رحلة عبر 70 سنة من البطولة، ومسيرة التطور المشوق، الذي شهده تصميم السيارات البديع، خلال العقود الماضية، والتقنيات المذهلة التي كانت في أوانها قمة الابتكار، نحو التصميم المعاصر لسيارات الفورمولا 1.

وتتضمن السيارات المعروضة، سيارة فريق هيسكيث، تصميم رقم 308B، التي صممها هارفي بوسلوايت، كما تعرض أيضاً سياراتا فريق شادو، بتصميم رقم DN5 وDN8، وكان الظهور الأول لسيارة DN5 في باريس، خلال ديسمبر 1974 . كما تتضمن السيارات المعروضة سيارات فيتيبالدي F8، وأمون AF1، وماكي F101، وأروز A3، وسورتيس TS9B، وATS HS1.

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