حمدة القبيسي خامسة على خط انطلاق الفورمولا 4

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تسعى حمدة القبيسي إلى تكرار إنجاز شقيقتها آمنة، الذي حققته في عام 2019 عندما تخوض سباق الفورمولا 4، الذي يقام اليوم بحلبة مرسى ياس، ضمن «أبوظبي للسباقات».وتنطلق حمدة القبيسي من المركز الخامس على خط الانطلاق ، بعدما سجلت خامس أسرع زمن في التجارب التأهيلية، بفارق 1.01 ثانية عن زميلها في الفريق ومتصدر التجارب التأهيلية الإيطالي أندريه أنتونيلي، الذي سجل الزمن الأسرع .

وواصل فريق «أبوظبي للسباقات- بريما» التألق مجدداً، بعد أن نجح النمساوي شارلي فوز، والدنماركي كورناد لاورسن في تسجيل أزمنة سريعة خلال التجارب التأهيلية، كانت كفيلة في منحهما المركزين الثاني والثالث على انطلاقة السباق.

وتشارك حمدة القبيسي (19 عاماً) في السباق في حلبة مرسى ياس استعداداً لبطولة فورمولا 4 الإمارات، التي تنطلق فبراير من العام المقبل، إذ تتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد بعد إنجازها التاريخي في إيطاليا، وتتويجها بالفوز في سباق ميسانو خلال وقت سابق من هذا العام.

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