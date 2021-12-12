احتفالية بإنجاز محمد المطيوعي في الدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شهد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الاحتفال الذي أقامه أحمد المطيوعي مدير الموارد البشرية والخدمات المؤسسية في «دوبال القابضة»، بمناسبة فوز ابنه الدراج الشاب محمد المطيوعي بميداليتين ذهبيتين في البطولة العربية للدراجات في مصر.

وأشاد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات خلال الاحتفال بما قدمه محمد المطيوعي في البطولة العربية، مؤكداً أنه سيكون مستقبل اللعبة وسيقوم الاتحاد بدعمه بكل الطرق التي تؤهله للتواجد في مختلف السباقات، خصوصاً وأنه من الدراجين الموهوبين.

حضر الاحتفالية خالد المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، والفريق ركن متقاعد سعيد بن خلف الرميثي، والمدير التنفيذي للدعم المؤسسي «بلدية دبي»، محمد المطيوعي، ياسر الدوخي أمين سر عام اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

من جانب آخر أقام اتحاد الدراجات أمس سباق خورفكان للأشبال والناشئين بمشاركة 43 لاعباً من 6 أندية، وشهد سيطرة فريق خورفكان على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الناشئين عن طريق إبراهيم الرفاعي وخالد مصطفى، عبد الرحمن صلاح، كما فاز لاعب خورفكان سبت بشير بالمركز الأول في سباق الأشبال، وجاء محمد نبهان «دبا الحصن» ثانياً، وعبيد آل علي «اتحاد كلباء»، ثالثاً في المركز الثالث، وتوج الفائزين خليفة بن عمير نائب رئيس اتحاد الدراجات.

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