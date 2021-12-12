«سباق الخمسين» يدشن بطولة السلم للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدشّن «سباق الخمسين» 14 ديسمبر الجاري منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأطلقت اللجنة المنظمة للبطولة اسم «سباق الخمسين» على سباق الهواة الإماراتيين تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، ليكون باكورة الموسم الرياضي الجديد 2022-2021، للبطولة التي تعد الأكبر والأغلى في العالم من نوعها لسباقات الهواة للدراجات الهوائية، والتي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، وتقام أغلب سباقاتها الرئيسية في منطقة سيح السلم في دبي بالإضافة إلى سباق النخبة المخصص للدورة السادسة والاحتفاء بإكسبو 2020 دبي، والذي سيبدأ من منطقة حتّا الرائعة وينتهي في قلب إكسبو دبي، حيث يلتقي العالم يوم 9 يناير المقبل.

وسيكون سباق الخمسين، الأول من بين السباقات الثمانية الرئيسية هذا الموسم.

فخر

وعبّر عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عن الفخر بأن تكون للبطولة مساهمة في الاحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد الخمسين وبتنظيم إكسبو 2020 في دبي وبالتطور الكبير الذي تشهده منطقة حتّا الرائعة، وقال: النسخة السادسة من البطولة ستكون حافلة بالعديد من السباقات الجديدة المهمة التي تمثل تطويراً مهماً للبطولة وبما يواكب الرؤية والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجه أن يكون الحدث أكثر من مجرد سباق تنافسي، ولكنه رسالة للمجتمع بأكمله لتأكيد مكانة الرياضة ودورها في المجتمع، وكذلك المشاركة في الاحتفالات الوطنية بأكثر من مناسبة تمثل فرحة وإنجازاً للوطن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز