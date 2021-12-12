مهرجان أبوظبي للشطرنج ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ينطلق اليوم مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ27 بفندق سوفيتيل أبوظبي، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، برعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الشريك الاستراتيجي، ويشهد 195 لاعباً يمثلون 49 دولة، يتنافسون في 7 بطولات ضمن المهرجان الذي تبلغ قيمة جوائزه المالية 40 ألف دولار.

ويدشن الحدث اليوم بمنافسات الشطرنج السريع للأساتذة، التي ينافس فيها 24 لاعباً من بينهم الإماراتيان سالم عبد الرحمن وعمران الحوسني، ويعد تصنيف بطولة الأساتذة هو الأعلى عبر تاريخ المهرجان منذ انطلاقته عام 1991، من حيث معدل التصنيف التراكمي (2579) نقطة.

وتشهد المنافسات 3 جولات يومياً ويستمر اللعب لمدة أربع ساعات متتالية، فيما تقام بطولة الشطرنج الخاطف للأساتذة يوم الأربعاء المقبل في اليوم الأخير من المهرجان، الذي يتضمن بجانب «السريع والخاطف» للأساتذة، البطولة المفتوحة للشطرنج السريع، البطولة المفتوحة للشطرنج الخاطف، بطولة الناشئين للشطرنج السريع، بطولة خط الدفاع الأول للشطرنج السريع، والتي تقام للمرة الأولى تكريماً لخط الدفاع الأول من العاملين بالقطاع الصحي والجيش والشرطة تكريماً لجهودهم الكبيرة خلال فترة «الجائحة»، فيما تقام مباراة استعراضية على هامش الحدث.

ويترأس لجنة الحكام في البطولة طاقم حكام دولي إماراتي يقوده الحكم الدولي سعيد أحمد الخوري، ويضم نخبة من الحكام هم منصور خميس التميمي وعبد الله مراد المازمي وماجد العبدولي، بجانب الروماني بوجدان جاربيا والفلبيني مارلون كونان.

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