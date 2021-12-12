«شرطة دبي 3» بطل مونديال «إكس كات»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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توّج زورق «شرطة دبي 3» بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي بطلاً لمنافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» للمرة الأولى في تاريخ الحدث العالمي، بعد تصدره الترتيب العام بنهاية فعاليات جائزة دبي الكبرى، الجولة الثانية والختامية، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 12 زورقاً من مختلف قارات العالم، وفاز «شرطة دبي 3» باللقب العالمي، بعدما حقق الفوز المهم في السباق الثاني، أمس، في شواطئ جميرا بحلوله ثانياً خلف زورق «أبوظبي 5» بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري، الذي حقق المركز الأول، وكان المركز الثالث من نصيب «أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي.

وبهذه النتائج أضاف «شرطة دبي 3» إلى رصيده 30 نقطة جديدة في صدارة الترتيب العام برصيد 156 نقطة فيما رفع «أبوظبي 5» رصيده إلى 143 نقطة ثانياً بـ 35 نقطة جديدة، وصنع الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي ما يشبه المعجزة في السباق الثاني، إذ انطلق الزورق من الترتيب الأخير بعد إلغاء نتيجته في سباق الزمن ليتقدم مركزاً تلو الآخر خلف زورقي «أبوظبي 5 و4» ليصل في النهاية إلى المركز الثاني، وهو ما كان كافياً لتتويجه باللقب العالمي.

وبهذه النتيجة أضاف الزفين إلى رصيد إنجازاته اللقب السادس في البطولة العالمية بينما رفع بن هندي رصيده إلى 4 ألقاب.

تتويج

وقام الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق الرئيسي الثاني، مشيداً بتفوق الشباب الإماراتي وتصدره للبطولة، حيث كانت منصة التتويج إماراتية خالصة وقال: تغمرنا السعادة بأن نشاهد أبطالنا في المقدمة ومتفوقين بالمراكز الأولى، وسعداء باستمرار التنافس بين الأشقاء حتى اللحظات الأخيرة من السباق.

وتوجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بالشكر إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لحسن التنظيم وإبراز البطولة في صورة مثالية.

حضور

حضر السباق الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بشرطة دبي، والدكتور رفائيلي كيولي رئيس الاتحاد الدولي «-يو أي ام»، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة، وسالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة، كما تابع السباق راشد ثاني العايل المهيري وإبراهيم الحداد وعيسى ناصر وجمال بن كريشان أعضاء مجلس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي وعدد من القيادات والضباط والأفراد في شرطة دبي.

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