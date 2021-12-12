صراع خماسي في «دبي للمظلات»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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احتدم الصراع بين خمسة منتخبات في أعقاب نهاية الجولة الرابعة من منافسات مسابقة دقة الهدف ببطولة دبي الدولية السادسة للمظلات، وجاءت المنافسات شرسة، حيث انفرد المنتخب الإيطالي بالصدارة برصيد 06 سم ويلاحقه منتخب التشيك برصيد 11سم ثم ثلاثة منتخبات ومنتخبنا الوطني 2 ومنتخب روسيا وألمانيا 1 برصيد 19 سم ويبتعد عنها قليلاً كل من إيطاليا 1 وأمريكا 1 وألمانيا 2 برصيد 21 سم.

أما على صعيد الفردي في دقة الهدف رجال فقد جاءت المنافسة أكثر شراسة حيث تساوى على المركز الأول خمسة متسابقين هم الإيطاليان فيتوريو جورنيللي وجوستيب تريذولدي والإسباني كريستيان غونزاليز والتشيكي تابور هنيك والألماني ستيفان ويسنر وبرصيد 01 سم وجاء نجم منتخبنا علي المطوع في المركز التاسع برصيد 03 سم وحقق محمد البلوشي 05 سم وأحمد المري 06 سم.

وفي مسابقة السيدات انفرد المنتخب الروسي بالصدارة وحقق 12 سم . وانفردت الروسية اولغا ماستافانوفا بالمركز الأول وحققت 01 سم .

وأعرب خالد الزعابي رئيس وفد الإمارات المشارك بالبطولة عن سعادته البالغة بتواجد ثلاثة فرق إماراتيه تنافس بقوة في البطولة منها الفريق الأساسي والذي يتميز بالخبرة والفريق الثاني الذي يجمع بين الخبرة والشباب وفريق ثالث من الشباب الواعد ليكون شرياناً للمنتخب الأول في المستقبل القريب.

وأشار الزعابي إلى أن منتخباتنا استعدت جيداً وانخرطت في معسكر خارجي في أوروبا كما شارك منتخبنا مؤخراً في بطولة قطر واحتل المنتخب المركز الأول آسيوياً والمركز الثاني عربياً بعد المغرب والحادي عشر على مستوى العالم معرباً عن أمله في أن تحقق المنتخبات الثلاثة مراكز متقدمة في البطولة الحالية لتعكس المستوى الفني الذي وصلت إليه.

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