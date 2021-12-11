حمدان بن محمد يشيد بمستوى منافسات "الألعاب الحكومية" وأثرها الإيجابي

المصدر: وام

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اختتمت في دبي اليوم منافسات النسخة الثالثة من "الألعاب الحكومية 2021" بفوز فرق"مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي" و"جهاز أمن الدولة بدبي" و"F3" بألقاب الفئات الثلاث للبطولة التي أُقيمت منافساتها على مدار ثلاثة أيام في "قرية إكسبو ، بمشاركة نوعية من داخل وخارج الدولة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالمستوى المشرف الذي جاءت عليه منافسات هذه النسخة من الألعاب الحكومية، منوهاً بأثرها في بث وتعزيز الروح الإيجابية والعمل الجماعي والتناغم المجتمعي، وتبنّي روح الفريق الواحد بين الموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى بناء علاقات متينة بين الحكومات المحلية من خلال الرياضة.

وهنّأ سموه الفرق الفائزة ضمن فئات البطولة الثلاث، معرباً عن تقديره لما أظهرته جميع الفرق المشاركة من التزام بالروح الرياضية وتجسيد أهداف البطولة وأهمها تأصيل مفهوم التعاون ورفع الوعي بأهمية اللياقة البدنية والذهنية العالية ومهارات التفكير والعمل على صقلها وتطويرها.

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفرق الفائزة في ختام منافسات اليوم الأخير من "الألعاب الحكومية 2021"، وقام سموه بتسليم الميداليات لأعضاء فرق "مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي" و"جهاز أمن الدولة بدبي" و"F3" الفائزين بألقاب الفئات الثلاث للبطولة: السيدات، والرجال، والألعاب المجتمعية، وهنأهم على ما حققوه من إنجاز طيب، متمنياً لهم جميعاً مزيداً من التميز والتوفيق.

وأعرب سموه عن تقديره للمستوى الطيب الذي أظهرته الفرق المتنافسة على اللقب، والروح المثالية التي سادت أعضاء كل الفرق، على مدار الأيام الثلاثة للبطولة، مؤكداً أن الألعاب الحكومية أضحت من أهم العلامات المميزة وأبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية السنوية لإمارة دبي، متمنياً كل التوفيق لجميع المشاركين في الدورات المقبلة، وأن تكون هذه المشاركة باعث على إذكاء قيم التعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد ضمن شتى الجهات المُمثلة في الألعاب الحكومية.

وحظيت الدورة الحالية، بفئتيها "الجهات الحكومية" لفرق الرجال والسيدات وفئة "الألعاب المجتمعية"، بإقبال لافت ومشاركة عدد من القيادات محققةً نجاحاً كبيراً وسط أجواء رياضية ميزت المنافسات المصمّمة لتعزيز الروح الإيجابية والعمل الجماعي والتناغم المجتمعي.

وجاءت نتائج فئة "فرق السيدات" من الجهات الحكومية على النحو التالي..

المركز الفريق

الأول مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

الثاني شرطة دبي.

الثالث بلدية دبي.

وبالنسبة لنتائج فئة "فرق الرجال" من الجهات الحكومية، فقد جاءت كما يلي..

المركز الفريق

الأول جهاز أمن الدولة بدبي.

الثاني حكومة عجمان.

الثالث شرطة دبي.

أما نتائج فئة "فرق الألعاب المجتمعية"، فقد كانت..

المركز الفريق

الأول F3.

الثاني "بي هيلثي دي أكس بي".

الثالث باورفيت جيم.

وجرى تتويج الفرق التي حصدت أكبر عدد من النقاط للتأهل للتحدي النهائي بلقب "بطل الألعاب الحكومية"، وسط إشادة واسعة بدور البطولة في تحفيز العمل الجماعي والعزيمة والإصرار على تخطي العقبات.

وأظهرت "الألعاب الحكومية 2021" قدرة دبي على المضي قدماً بمبادراتها في ظل الوضع الاستثنائي العالمي الراهن، واستئناف النشاطات والفعاليات الرياضية، ما يعكس ريادتها وحيويتها كمركز لإقامة الفعاليات الكبرى، بما في ذلك البطولات الرياضية المتميزة.

وتم تنظيم النسخة الثالثة من الألعاب الحكومية خلال الفترة 9-11 ديسمبر الجاري، بدعم من مجلس دبي الرياضي وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز التداوي الطبي، وبرعاية رسمية من تطبيق "ماي ووش".

وشهدت دورة هذا العام العديد من الفعاليات المصاحبة والسحوبات على جوائز قيمة للجمهور.

وفي منافسات اليوم الختامي، التي أعقبت التصفيات التي جرت خلال اليومين الأول والثاني للبطولة، تنافست 6 فرق للرجال و6 فرق للسيدات ضمن فئتي الجهات الحكومية، بالإضافة إلى 6 فرق عن فئة الألعاب المجتمعية وذلك خلال التحدي النهائي "الجبهة الأخيرة".

وبمناسبة رعاية هيئة كهرباء ومياه دبي للألعاب الحكومية للسنة الثالثة على التوالي، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.. " تهتدي الهيئة بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" : "البطولات الرياضية هي مناسبات تجدد فيها أوطاننا فرحتها وثقتها بنفسها، ويتوحد فيها اهتمامها وانتباهها".. ويعكس تنظيم النسخة الثالثة من "الألعاب الحكومية" عودة دبي للحياة الطبيعية، واستئناف الأنشطة الرياضية ومواصلة تعزيز مفهوم العمل الجماعي وتحفيز المنافسة الإيجابية البنّاءة. وتسعدنا وتشرفنا رعاية الهيئة لهذه النسخة من "الألعاب الحكومية" وجميع الفعاليات الرياضية التي تسهم في تعزيز السعادة وروح التناغم والتقارب الإنساني والثقافي بين كافة أفراد المجتمع".

وتقدم سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على إطلاق ودعم هذه المبادرة الرياضية الفريدة من نوعها التي تؤكد أن دبي أقوى من أي تحدٍ، منوهاً أن المبادرة تحقق المزيد من النجاحات عامًا بعد عام وأن الدورة الثالثة جمعت بين روعة الحدث وروعة المكان إذ تميزت بكونها أقيمت في إكسبو 2020 دبي.

وقال حارب " عشنا ثلاثة أيام رائعة من المنافسات القوية التي أكدت ارتفاع مستوى المشاركين من موظفين ومنتسبي الدوائر الحكومية والخاصة وجاءت كتتويج لسنة حافلة من الفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية".

وهنأ سعيد حارب الفرق الفائزة في مختلف الفئات كما حيّا جميع الفرق التي شاركت في المنافسات لما أبدوه من التزام وما قدموه من جهود وتنافس بروح رياضية عالية وإصرار كبير على التمثيل المشرف لفرقهم ومؤسساتهم.

من جانبه، توجه مروان بن عيسى ، مدير "الألعاب الحكومية"، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم سموه الكبير والمتواصل للألعاب الحكومية، انطلاقاً من حرص سموه على تعزيز روح العمل الجماعي بين الفرق الحكومية، واهتمامه الدائم بالتشجيع على ممارسة الرياضة وتبنيها كأسلوب حياة ينعكس بالإيجاب على كل أفراد المجتمع.

وهنّأ الفرق الفائزة بنسخة هذا العام من الألعاب الحكومية، معرباً عن عميق تقديره لكل الفرق المشاركة في هذه النسخة، وقال " تميزت دورة هذا العام من الألعاب الحكومية بطابع الإثارة والحماس والابداع والابتكار في التحديات، وهو ما يعكس التطور المستمر لهذه الألعاب. أتقدّم بشكر خاص لفريق عمل اكسبو 2020 دبي، والداعمين والشركاء واللجنة المنظمة، والمتطوّعين لما قدّموه من جهود في سبيل إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، فهذه البطولة تمثل إضافة جديدة لسجل الألعاب الحكومية، وسيكون لها أثر إيجابي واضح على الصحة النفسية والبدنية والذهنية للموظفين المشاركين".

من جانبه، تقدّم أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي، بالتهنئة للفرق الفائزة، وأشاد بالألعاب الحكومية التي شهدت تنظيماً عالي المستوى وفق معايير عالميّة، معرباً عن سعادته بالإقبال اللافت والمتميّز الذي لاقته المنافسات في دورتها الثالثة الناجحة على كل المستويات.

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