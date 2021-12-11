الشارقة يعبر الجزيرة في دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل فريق الشارقة صدارته لدوري اليد بالعلامة الكاملة، وفاز الفريق على الجزيرة 26 - 16، بصالة شباب الأهلي دبي، ضمن مباريات المجموعة الأولى في الدور قبل النهائي للبطولة، والذي يقام على ملاعب محايدة، بنظام الدوري من دور واحد، ولم يجد فريق الشارقة حامل اللقب صعوبة في تجاوز الجزيرة، دانت له أفضلية اللعب والنتيجة طوال المباراة، وحسم الشوط الأول 14 - 6.

وأعرب علي المرزوقي مدير فريق الشارقة، عن سعادته بمسيرة فريقه الناجحة في رحلة الدفاع عن اللقب، والتي ترجمها اللاعبون بتصدرهم الدور التمهيدي للبطولة، وبالعلامة الكاملة، بفضل الدعم الكبير من إدارة النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز