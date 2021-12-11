شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة للضاحية

المصدر: كلباء- محمد فضل

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توّج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بكلباء، والدكتور اللواء محمد عبد الله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، شباب الأهلي، بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لاختراق الضاحية لفئة الرجال، بحصوله على 66 نقطة، فيما جاء دبا الحصن ثانياً، وحتا ثالثاً، أقيمت البطولة على كورنيش مدينة كلباء، بتنظيم اتحاد ألعاب القوى، بالتعاون مع نادي اتحاد كلباء.

وحصد نادي الشارقة لرياضة المرأة، 3 ألقاب، وتوج بطلاً لفئة فرق السيدات، بـ 33 نقطة، وحققت لاعبتاه شلوي أوريل وفانوسي تيكلي، المركزين الأول والثاني، وبطولة الشبلات، وحققت لاعباته أميرة عبد العليم ولمياء عبد العليم ومهرة محمد، المراكز الثلاثة الأوائل لفئة الفردي، وبطولة الشابات، بواسطة العداءتين أنجريدفيليرز ومريم محمد البلوشي، فيما حقق نادي الإمارات المركز الأول في فئة الناشئات برصيد 47 نقطة.

الفردي

فاز أنور القوز «شباب الأهلي»، بالمركز الأول في فردي الرجال، ونال البطائح المركز الأول لفردي الناشئات، عن طريق هارشيب كاور، ونال دبا الحصن المركزين الثاني والثالث، بواسطة العداءتين أمونة حمد وجورية أحمد.

ونال الحمرية، بطولة الفرق في فئة الأشبال برصيد 68 نقطة، فيما فاز عداء نادي الشارقة، بالمركز الأول في هذه الفئة، عن طريق عادل جيمي، وتوج نادي الفجيرة، بطلاً لفرق الناشئين، بحصوله على 76 نقطة، بينما فاز بلقب الفئة للفردي، جمال عبد الناصر «الحمرية»، وتوج اتحاد كلباء بطلاً لفئة الشباب، برصيد 33 نقطة، ونال عداؤه حمد محمد المركز الأول.

وأشاد الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، بالنجاح الباهر والمشرف الذي حققته بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لاختراق الضاحية، بمشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات، وقال: البطولة أقيمت وسط أجواء ممتازة على كورنيش كلباء، وأتاحت الفرصة لاكتشاف مواهب الأندية، ونتمنى التوفيق لاتحاد ألعاب القوى، في جهوده الرامية لتطوير اللعبة، والمنافسة على أفضل النتائج في المسابقات الإقليمية والقارية والدولية.

وامتدح الشيخ هيثم بن صقر، المستوى الإيجابي للاعبي اتحاد كلباء، في موسم ألعاب القوى الحالي، بعد إشهار اللعبة في النادي.

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