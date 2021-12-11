إشغالات قياسية في فنادق أبوظبي بفضل «فورمولا 1»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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شهدت فنادق العاصمة أبوظبي معدلات إشغال قياسية علي مدار الأيام القليلة الماضية مدعومة بشكل رئيسي بانطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى «فورمولا -1»، مع استقطاب الحدث للعديد من الزوار من السوق المحلية والإقليمية والعالمية، ما يسهم في تنشيط حركة السفر والسياحة.

وقال مديرون ومسؤولون في فنادق لـ«البيان»، إن القطاع الفندقي يشهد حالة من الزخم مع انطلاق ماراثون الفعاليات والأحداث الكبرى، التي تستقطبها الدولة بالتزامن مع انخفاض حالات الإصابة بفيروس «كوفيد 19».

وقالت رنا وصفي، مديرة المبيعات الحكومية والبروتوكول في فنادق «ريكسوس» بالإمارات، إن العاصمة تشهد حالة من النشاط والزخم السياحي والفندقي مع عودة الحياة إلى طبيعتها وانعقاد العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى، مشيرة إلى أن سباقات الفورمولا 1 أسهمت بشكل كبير في زيادة الإشغالات الفندقية لمعدلات قياسية في الأيام القليلة الماضية.

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إن بداية الموسم الشتوي هي انطلاقة جديدة للقطاع الفندقي في العاصمة مع ارتفاع الإشغالات بشكل قياسي منذ احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، تلاها سباقات الفورملا 1، فيما من المتوقع استمرار هذا النشاط خلال الأسابيع المقبلة، التي تتزامن مع احتفالات السنة الجديدة.

وأشار إسماعيل إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على الفنادق لقضاء العطلات المدرسية للفصل الدراسي الأول، والتي تأتي بالتزامن مع اعتدال الطقس ووجود الكثير من الفعاليات والأحداث في أبوظبي، فضلاً عن ارتفاع معدلات الثقة في الإجراءات الاحترازية المطبقة، للحفاظ على صحة وسلامة الزوار والنزلاء.

وفود كبيرة

وقال أحمد جمال، مدير المبيعات الحكومية في فندق «دوسيت ثاني» أبوظبي، إن الفندق يشهد زيادة في معدلات الإشغالات بالتزامن مع السباق، الذي يعد واحداً من أضخم السباقات في العالم، مشيراً إلى أن جنسيات النزلاء تتنوع في الوقت الراهن بين العرب والأجانب مع وجود وفود كبيرة مشاركة في السباقات.

وأضاف جمال: إن الفندق ملتزم بتطبيق مجموعة واسعة من التدابير والإجراءات الاحترازية بين النزلاء في الفترة الحالية، متوقعاً أن يكون الموسم الشتوي الحالي الأفضل للقطاع الفندقي منذ اندلاع الجائحة مع زيادة عدد النزلاء، ما يبشر بمزيد من التعافي للقطاع السياحي.

أحداث وفعاليات

قال ربيع أسليم، مدير إدارة التسويق والمبيعات في مجموعه «جروماكس» أبوظبي، إن فنادق العاصمة تشهد معدلات إشغال كبيرة منذ شهر نوفمبر الماضي مدفوعة بالعديد من الأحداث والفعاليات على رأسها عطلة عيد الاتحاد الخمسين، ثم سباقات «فورملا 1»، فيما من المتوقع أن يستمر النشاط خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالتزامن مع بداية الموسم الشتوي و العطلات المدرسية.

وأضاف أسليم: إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الزوار القادمين إلى أبوظبي في ظل الثقة المتزايدة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، إضافة إلى تدني حالات الإصابة بـ«كوفيد19» وارتفاع معدلات التطعيم لمستويات قياسية، وجميعها عوامل تعزز من حركة السياحة وتزيد الزخم الفندقي.

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