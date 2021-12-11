«البادل» يعتمد تشكيل مجلس الإدارة الجديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لجميع أبنائها في مختلف القطاعات وتحديداً في الرياضة، يجعلنا نعيش أيام عيد الاتحاد الخمسين وكلنا ثقة وتطلع للمزيد من الحصاد والتفوق في المستقبل، وأن نواصل العمل بكل عزيمة وإخلاص من أجل خدمة الوطن الغالي.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد بعد إعادة تشكيله للدورة 2020-2024، برئاسته، ويضم 8 أعضاء تم توزيع المناصب الإدارية عليهم خلال الاجتماع، وهم: خليفة خوري نائب الرئيس الأول، إسماعيل الهاشمي نائب الرئيس الثاني، سعيد المري الأمين العام، عمر المرزوقي مدير المنتخبات والبطولات، عواطف السويدي مدير الاستراتيجية والتطوير، عبد الله بن سوقات مدير التسويق، عيسى شريف مدير الاستثمار والمالية، وفاطمة المضرب مدير اللجنة النسائية والإعلامية.

وشكر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الأعضاء الذين يواصلون عملهم في الاتحاد في الدورة الجديدة على جهودهم خلال السنوات الماضية بما ساهم في هذه النقلة التي تعيشها رياضة البادل تنس على الصعد الفنية والانتشار والشعبية المتزايدة كافة، كما أكد أن الأعضاء الجدد لديهم من الخبرات والكفاءات التي تؤهلهم لدعم المسيرة ومواصلة عملية التطوير والارتقاء بالعمل من أجل تحقيق الأفضل لهذه الرياضة التي حققت نجاحات قياسية في فترة زمنية قصيرة نسبياً في الإمارات.

وتم خلال الاجتماع استعراض روزنامة الموسم الحالي الذي يضم بطولات تقام في مختلف مناطق الدولة، حيث تشهد رياضة البادل تنس زيادة مطردة في أعداد ممارسي اللعبة، إلى جانب مراجعة ما تحقق من فوائد من تطبيق نظام تصنيف البطولات والنقاط التي يحصل عليها اللاعبون في مشاركاتهم للعمل وفق آلية فنية واضحة في عملية البناء للمستقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز