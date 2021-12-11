«سباق الخمسين» يدشنّ بطولة السلم للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يدشّن «سباق الخمسين» 14 ديسمبر الجاري منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأطلقت اللجنة المنظمة للبطولة اسم «سباق الخمسين» على سباق الهواة الإماراتيين تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، ليكون باكورة الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، للبطولة التي تعد الأكبر والأغلى في العالم من نوعها لسباقات الهواة للدراجات الهوائية، والتي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، وتقام أغلب سباقاتها الرئيسية في منطقة سيح السلم في دبي بالإضافة إلى سباق النخبة المخصص للدورة السادسة والاحتفاء بإكسبو 2020 دبي، والذي سيبدأ من منطقة حتّا الرائعة وينتهي في قلب إكسبو دبي، حيث يلتقي العالم يوم 9 يناير المقبل.

وكثفت اللجنة المنظمة جهودها لاستكمال كل الترتيبات وضبط قائمة المشاركين، وذلك بناءً على نتائج النسخة الماضية، وما أسفرت عنه نتائج السباق التأهيلي الذي أقيم الشهر الماضي، على أن تكون مسافة السباق 150 كلم في منطقة سيح السلم، فيما سيتم إقامة قرية البطولة في مدينة دبي العالمية للقدرة التي ستكون مقراً لقرية البطولة للمرة الأولى.

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل في سباق عام الخمسين الصحراوي المقرّر إقامته يوم 23 ديسمبر الجاري، حيث سيكون باب التسجيل مفتوحاً حتى تاريخ 15 من الشهر الجاري.

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وسيكون سباق الخمسين، الأول من بين السباقات الثمانية الرئيسية هذا الموسم، حيث سيليه سباق عام الخمسين الصحراوي يوم 23 من شهر ديسمبر الجاري، ويقام سباق حتّا-إكسبو النخبة للرجال يوم 9 يناير المقبل، وهو أحدث سباق على روزنامة البطولة، ثم سباق اليوبيل الذهبي يوم 18 يناير المقبل، ثم سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيات يوم 26 من الشهر نفسه، يليه سباق عام الخمسين الصحراوي للإماراتيين والمقيمين في الدولة من الرجال يوم 3 فبراير المقبل، ثم سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيين الرجال يوم 13 فبراير المقبل، على أن يكون الختام بسباق السلم النخبة للسيدات يوم 14 من الشهر ذاته.

فخر

وعبّر عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عن الفخر بأن تكون للبطولة مساهمة في الاحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد الخمسين وبتنظيم إكسبو 2020 في دبي وبالتطور الكبير الذي تشهده منطقة حتّا الرائعة، وقال: النسخة السادسة من البطولة ستكون حافلة بالعديد من السباقات الجديدة المهمة التي تمثل تطويراً مهماً للبطولة وبما يواكب الرؤية والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجه أن يكون الحدث أكثر من مجرد سباق تنافسي، ولكنه رسالة للمجتمع بأكمله لتأكيد مكانة الرياضة ودورها في المجتمع، وكذلك المشاركة في الاحتفالات الوطنية بأكثر من مناسبة تمثل فرحة وإنجازاً للوطن، وهو ما جعلنا نطلق مسمى «سباق الخمسين» على السباق الأول للمشاركة في احتفالات دولتنا الغالية بعيد الاتحاد الخمسين، كما أطلقنا سباق «حتا- إكسبو» الذي نتطلع من خلاله لإبراز منطقة حتا الرائعة، التي كانت شاهدة على الحفل الأنيق باحتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، وأن نشارك في فعاليات معرض إكسبو العالمي، الحدث الأهم على وجه الأرض بالوقت الحالي على صعيد أعداد الزوار والمشاركة الدولية غير المسبوقة على الإطلاق.

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