فيرستابن يتفوق على هاميلتون في "التأهيل" وينطلق أولاً في سباق أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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سجل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بل، أسرع زمن في جولة التجارب التأهيلية التي أقيمت على مضمار حلبة مرسى ياس، اليوم السبت، ضمن جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2021.

وتفوق فيرستابن على غريمه ومنافسه على لقب بطولة العالم، البريطاني لويس هاميلتون، في جولة التأهيل التي يتحدد على أساسها مراكز انطلاق السائقين في السباق، لينطلق فيرستابن أولاً في السباق الذي يقام في الخامسة مساء غد الأحد.

واشتعلت المعركة بين الثنائي في القسم الثالث والأخير من التجارب التأهيلية، إذ نجح فيرستابن في تسجيل 1.22.109 دقيقة للفة الواحدة، متفوقاً بفارق 0.371 ثانية عن هاميلتون الذي ينطلق من المركز الثالث، فيما جاء ثالثاً البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين الذي قدم أداء قوياً في اللحظات الأخيرة وبفارق 0.822 ثانية.

ولعب المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بل دوراً كبيراً في أن يحقق زميله في الفريق فيرستابن الزمن الأسرع، ليحل بيرير في المركز الرابع في التجارب التأهيلية بفارق 0.838، وخامساً جاء الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري.

وشهدت التجارب التأهيلية صراعاً شرساً بين فيرستابن وهاميلتون، إضافة إلى أن الحلبة شهدت تقليص الفوارق في الأزمنة بين جميع السائقين مما يؤكد على أن سباق الغد سيشهد إثارة منقطعة النظير.

ويتنافس فيرستابن وهاميلتون على لقب بطولة العالم للفورمولا 1 هذا العام مع الجولة الختامية في أبوظبي خاصة في ظل تعادلهما في رصيد النقاط بـ 369.5 نقطة لكل سائق.

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