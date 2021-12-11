فيديو .. سائقو الفورمولا 1 يشاركون في حملة للحث على التطعيم بلقاح كورونا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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شارك سائقو الفورمولا 1 في حملة لحث أفراد المجتمع حول العالم على الحصول على لقاحات كوفيد -19 من أجل مزيد من التعافي من الجائحة.

ونشر الموقع الرسمي للفورمولا 1 فيديو بعنوان "قم بواجبك وأحصل على اللقاح" وبلغات مختلفة تحدث خلاله نجوم الفورمولا 1 للتعريف بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا وحث الناس على الحصول على اللقاحات، إذ شارك بطل العالم 7 مرات لويس هاميلتون في الحملة وقال "لقد نجحنا في إيجاد طريقة للعودة إلى السباقات، ولكن جائحة كورونا لم تنته بعد".

وطالب فيرستابن أفراد المجتمع بالقيام بواجبه بالحصول على اللقاء، كما شارك في الحملة الألماني سيباستيان فيتل، والإسباني فيرناندو ألونسو، ومواطنه كارلوس ساينز سائق فيراري، وبيير غاسلي، إضافة إلى ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا1، وجان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

وتأمل الفورمولا واحد من هذه الحملة التي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظمها بطولة رياضية عالمية كبيرة، في حث الناس على الإسراع بأخذ اللقاحات.

سائقو الفورمولا 1 يشاركون في حملة لحث أفراد المجتمع حول العالم على الحصول على لقاحات كوفيد -19 من أجل مزيد من التعافي من الجائحة.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gObbYujeuG — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 11, 2021

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