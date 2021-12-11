إيكلستون عراب الفورمولا 1: سعيد باستمرار بطولة العالم في أبوظبي حتى 2030

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

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أكد البريطاني بيرني إيكلستون عراب الفورمولا 1، ومالك الحقوق التجارية السباق لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، أن حلبة مرسى ياس وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي مثلا منعطفاً إيجابياً كبيراً في عالم الفورمولا 1 منذ دخول الحلبة للسباقات في عام 2009، معرباً عن سعادته باستمرار أبوظبي في استضافة الفورمولا 1 بعد توقيع اتفاقية تمديد احتضان سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لمدة 10 سنوات إضافية.

وقال في تصريحات صحافية إن استمرار أبوظبي في تنظيم السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا 1 حتى 2030 أمر إيجابي للغاية لرياضة السيارات والفورمولا 1 بشكل خاص مع نجاح حلبة ياس في تقديم سباقات رائعة ومتفردة على مدار الـ 11 عاماً الماضية.

ويحرص إيكلستون «90 عاماً» على الحضور إلى سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا1، والتجول بين أرجاء الحلبة والالتقاء بالفرق والسائقين ويختلط بين الجميع باعتباره واحداً من أساطير هذه الرياضة، إذ لا يزال يحظى رغم تركه موقع المسؤولية بالاهتمام من جميع وسائل الإعلام ومسؤولي الفرق والسائقين من خلال الاستماع إلى نصائحه وخبراته على مدار سنوات طويلة.

وأضاف إيكلستون إن السباق هذا العام يكتسب أهمية إضافية بخلاف السخونة والإثارة التي يتمتع بها في ظل المنافسة بين فيرستابن وهاميلتون على لقب بطولة العالم، وإنما كذلك بعد توقيع الاتفاقية والاحتفال باستمرار أبوظبي في استضافة الفورمولا 1 لعشر سنوات قادمة.

مشيراً إلى أن حلبة ياس ومنذ السنة الأولى لها في الفورمولا 1 أبرزت مرافقها الرائعة، ولمست ذلك عندما كنت في موقع المسؤولية، لافتاً إلى أن التغييرات التي أجريت على الحلبة هذا العام إيجابية للغاية وتمنحها مزيداً من الزخم.

ورحل إيكلستون الشهير بعراب الفورمولا 1 عن المنظمة مطلع عام 2017 كمسؤول الحقوق التجارية لبطولة العالم للفورمولا 1 بعد 40 عاماً وانتقال الحقوق إلى مجموعة ليبرتي ميديا المالكة للبطولة حالياً، إذ كان الرجل العجوز يشتهر بأنه المسيطر الأول والأوحد على كل شيء يخص الفورمولا 1 إلى أن حدث التغيير الذي يعتبر أحد الأحداث التي لن تنسى في تاريخ الفورمولا 1 بتركه الحقوق التجارية.

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