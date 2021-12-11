عشاق الفورمولا1 في منطقة الصيانة

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

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مع انطلاق فعاليات وأنشطة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021، تعود الجولة المفتوحة في منطقة الصيانة بأجوائها المميزة متيحة لعشاق الفورمولا1 فرصة الاطلاع عن قرب على استعدادات فرق الفورمولا1 للسباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1 لموسم 2021.

وفيما دأب أعضاء الفرق والسائقين على العمل بجد لتحضير سياراتهم لعطلة أسبوع حافلة بالمنافسة القوية على مسار حلبة مرسى ياس، استقبلت الجولة المفتوحة في منطقة الصيانة حاملي تذاكر الفورمولا1، الذين تابعوا سير عمل الفرق لبناء السيارات والتحضيرات في المرائب، وتجولوا على مسار السباق، حيث اطلعوا عن قرب على التعديلات التي خضع لها المسار والتقطوا الصور التذكارية على خلفية المعالم الشهيرة في حلبة مرسى ياس، ومن ضمنها برج الشمس وياس مارينا.

سعادة

وعبر مشجع الفورمولا1 دايفد ستيوارت، القادم من اسكتلندا، عن سعادته بمشاهدة لويس هاملتون، المتوج بلقب البطولة الفورمولا1 سبع مرات، شخصيًا وهو يعمل عن قرب مع أعضاء فريق مرسيديس: «أنا سعيد جدًا بتحقيق حلمي بمتابعة السباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1، وأتطلع بشوق لمتابعة مجريات الحماس في السباق المرتقب والمواجهة التي تشهدها أبوظبي بين لويس هاملتون وماكس فيرستابن».

وأضاف: أنا متأكد أن تسهم التعديلات الجديدة على مسار السباق في إضفاء المزيد من المتعة وإتاحة المزيد من فرص التجاوز.

وعلق عبد الله ناصر من أبوظبي والبالغ من العمر 12 عامًا: هذه المرة الأولى التي أزور فيها حلبة مرسى ياس لمتابعة سباق الفورمولا1، وأنا سعيد جدًا بهذه التجربة الرائعة. أطمح لدخول عالم رياضة السيارات وخوض السباقات مع أفضل السائقين على مسار حلبة مرسى ياس

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