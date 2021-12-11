مصافحة مديري «ريد بل » و«مرسيدس » تخطف الأنظار

المصدر: (أبوظبي – البيان الرياضي)

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استحوذت لقطة مصافحة مديري فريقي ريد بل ومرسيدس، كريستيان هورنر، وتوتو وولف ، الخصمين اللدودين، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بحلبة مرسى ياس، على اهتمام كبير في ظل العلاقة المتوترة بين الفريقين ومديريهما قبل الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا1 في حلبة مرسى ياس بأبوظبي.

وسادت أجواء من التوتر بين هورنر وولف على خلفية ما حدث خلال الجولات الماضية بين الثنائي هاميلتون وفيرستابن اللذين يتنافسان على لقب بطولة العالم للفورمولا 1، بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين ومحاولة إلقاء اللوم من جانب على آخر في الحوادث التي شهدتها السباقات الأخيرة بين سائقي الفريقين.

وشهدت الفترة الأخيرة حروباً كلامية واشتعلت النيران في ساحات المعارك التقنية، إذ يسير فيرستابن وهاميلتون على نفس الخط في المعركة على بطولة العالم، خصوصاً بعد الاشتباك الساخن بين الثنائي في =السعودية

ولكن خلال المؤتمر الصحافي سادت أجواء أقل حدة من التوتر وتصافح هورنر وولف، إذ قال مدير فريق مرسيدس لمنافسه: «حظاً طيباً في السباق، وأتمنى أن يفوز السائق الأفضل والفريق الأفضل».

ورغم التصافح إلا أن السخونة ستتواصل حتى نهاية السباق والإعلان عن بطل العالم.

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