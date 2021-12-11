«أبوظبي للسباقات» يسيطر على تجارب «فورمولا 4»

المصدر: (أبوظبي- محمد صادق)

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت الفورمولا 4 الإمارات فعاليات عطلة الأسبوع على مسار حلبة مرسى ياس في حصة التجارب الحرة الأولى التي شهدت مشاركة 10 سائقين يستعدون لخوض السباق الاستعراضي أمام جمهور الفورمولا1 العالمي.

وسجل فريق أبوظبي للسباقات بداية قوية وسيطر على نتائج حصة التجارب الأولى، حيث حقق سائقو الفريق الأزمنة الأسرع متصدرين قائمة الترتيب.

ومع انتهاء زمن حصة التجارب، تصدر كيمي أنتونيللي، سائق فريق أبوظبي للسباقات، قائمة السائقين بعد اجتيازه مسار حلبة مرسى ياس بتصميمه الجديد بزمن قدره 1:56.832، وبلغ معدل سرعته 162.725 كم/‏‏سا، وتبعه زميله في الفريق كونراد لاورسن في المركز الثاني بفارق ضئيل، فيما حلت السائقة الإماراتية حمدة القبيسي في المركز الثالث بفارق يقل عن عشرين من الثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز